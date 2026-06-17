दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3133 कांस्टेबल और 1756 हेड कांस्टेबलों का हुआ ट्रांसफर
दिल्ली पुलिस ने नई ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति के तहत बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 4,889 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इनमें 3,133 कांस्टेबल और 1,756 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। यह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के जरिए पूरी की गई।
दिल्ली पुलिस ने अपनी नई ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति के तहत 4,889 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 3,133 कांस्टेबल और 1,756 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तबादले के आदेश सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए हैं। यह प्रक्रिया उन पुलिसकर्मियों पर लागू की गई, जिन्होंने अपनी-अपनी इकाइयों में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया था।
पुलिस के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य विभिन्न इकाइयों में कर्मियों की संतुलित तैनाती सुनिश्चित करना और पुलिस बल की कार्यकुशलता को बेहतर बनाना है। इसके तहत फ्रंटलाइन यूनिट्स में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को सपोर्ट यूनिट्स में भेजा गया है, जबकि सपोर्ट यूनिट्स में तैनात कर्मियों को फ्रंटलाइन जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
अधिकारियों का कहना है कि नई नीति पारदर्शी और व्यवस्थित ट्रांसफर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली अपनाने से तबादलों में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निर्धारित मानकों के अनुसार पोस्टिंग की जा सकेगी।
दिल्ली पुलिस का मानना है कि नियमित अंतराल पर इस तरह के तबादले न केवल प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि विभिन्न इकाइयों में अनुभव और संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित करेंगे। नई ट्रांसफर नीति के तहत किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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