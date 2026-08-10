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वाहन चालक ध्यान दें! दिल्ली में इन सड़कों पर जाने से बचें, क्या हैं वैकल्पिक रूट?

By Krishna Bihari Singh
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दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक होने वाले भारत व्यापार महोत्सव के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। 12 अगस्त तक ये रास्ते भी प्रबंधित रहेंगे।

delhi traffic advisory
दिल्ली पुलिस की ओर से लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी में 15 अगस्त तक इन रास्तों से परहेज करने की सलाह दी गई है।

आशीष गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने 12 और 15 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी की अलग-अलग सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होने की संभावना जताई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में वाहन चालकों कुछ सड़कों से परहेज करने की सलाह दी गई है। एक एडवाइजरी कांवड़ यात्रा को लेकर तो दूसरी भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव-2026 के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है।

मथुरा रोड और भैरों मार्ग से बचें और रिंग रोड पर जाएं

भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव-2026 कार्यक्रम 12 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 25 हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मथुरा रोड और भैरों मार्ग से बचें और इसके स्थान पर रिंग रोड का उपयोग करें। साथ ही अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

15 अगस्त तक इन रास्तों पर पाबंदियां

एडवाइजरी में कहा है कि महोत्सव के दौरान मथुरा रोड, भैरों मार्ग और आसपास के अन्य मार्गों पर सुबह 7 से रात 9 बजे तक किसी भी वाहन को रोकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मार्गों पर कोई वाहन पार्क पाया जाता है, तो उसे टो कर लिया जाएगा और अवैध पार्किंग तथा वैधानिक निर्देशों की अवहेलना के लिए संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। टो किए गए वाहनों को भैरों मंदिर, भैरों मार्ग के सामने बने ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा।

इन मार्गों से भी करें परहेज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि यमुनापार के प्रमुख मार्गों से जाने से बचें। पुलिस ने लोगों को अप्सरा बॉर्डर, शाहदरा फ्लाईओवर, भोपुरा बॉर्डर, वजीराबाद रोड, लोनी फ्लाईओवर, गोकलपुरी टी प्वाइंट, वजीराबाद ब्रिज और गाजीपुर बॉर्डर जैसे प्रमुख मार्गों से बचकर निकलने की सलाह दी है।

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एम्स के लिए इस मार्ग से जाएं

पूर्वी दिल्ली से एम्स के लिए विकास मार्ग, आईटीओ, मथुरा रोड, डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर बेहतर विकल्प रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले आईटीओ, मंडी हाउस, सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी के सेनापति मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग होते हुए वसंत कुंज की ओर जा सकते हैं।

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गाजियाबाद में जीटी रोड पर वाहनों के लिए पाबंदी

गाजियाबाद में जीटी रोड पर हापुड़ तिराहे से घंटाघर तक सभी तरह के वाहनों पर 12 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। दूधेश्वरनाथ मंदिर तक पैदल जाना होगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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