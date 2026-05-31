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दिल्ली में यह सड़क आज रहेगी बंद, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली का राम बाग रोड 1 जून की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा।ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

दिल्ली में यह सड़क आज रहेगी बंद, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में आजाद मार्केट चौक से रेलवे अंडरपास तक राम बाग रोड 1 जून की सुबह 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इसके बाद 1 से 10 जून तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्ते से बचने की सलाह दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्ग के रूप में डीसीएम चौक, रानी झांसी रोड या ईदगाह चौक से होकर जाने का सुझाव दिया गया है।

मरम्मत के काम के चलते बंद रहेगी सड़क

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली में आजाद मार्केट चौक से रेलवे अंडरपास तक राम बाग रोड एक जून सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे अंडरपास के मरम्मत कार्य के चलते ऐसा किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्ते से बचने की सलाह दी है।

अपनाएं यह रूट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुझाव दिया गया है कि आजाद मार्केट चौक से आने वाले वाहन डीसीएम चौक, रानी झांसी रोड, ईदगाह चौक होते हुए न्यू रोहतक रोड होते हुए जाएं। इसी तरह सेंट स्टीफेंस अस्पताल की ओर से आने वाले वाहन रानी झांसी फ्लाईओवर, फिल्मिस्तान, ईदगाह चौक होते हुए न्यू रोहतक रोड की तरफ जाएं।

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10 जून तक रात 9 से सुबह 5 तक डायवर्जन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि राम बाग रोड (वीर बंदा बैरागी मार्ग) स्थित किशन गंज-आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जानी है। इसके चलते एक जून सुबह 5 बजे तक आजाद मार्केट चौक से रेलवे अंडरपास तक का पूरा खंड वाहनों के लिए बंद रहेगा। इसके बाद एक से 10 जून तक रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

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समय से पहले घर से निकलने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस रास्ते का उपयोग करने वाले वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। ऐसा नहीं करने पर उल्टा लौटना पड़ेगा। पुलिस ने अस्पताल, रेलवे स्टेशन जाने वालों को सलाह दी है कि वह निर्धारित समय से पहले घर से निकलें।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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