दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के पास ट्रैफिक देगा टेंशन, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला और नवरात्रि को लेकर वाहन चालकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि झंडेवालान रोड पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहने की संभावना है। इसे देखते हुए डायवर्जन लागू किया गया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 06:05 PM
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला और नवरात्रि को लेकर वाहन चालकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। इस ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए झंडेवालान स्थित मंदिर आएंगे। इसके चलते झंडेवालान रोड पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहने की संभावना है। इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है।

इन रास्तों का करें इस्तेमाल

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि रानी झांसी रोड की जगह फैज रोड, न्यू रोहतक रोड, पंचकुईयां रोड आदि का इस्तेमाल करें। आगामी 2 अक्तूबर की रात 11 बजे तक रानी झांसी रोड से बचकर चलने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि उनके द्वारा बताए गए मार्गों का इस्तेमाल करें।

नेताजी सुभाष मार्ग पर इन वाहनों की एंट्री बैन

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, रामलीला के दौरान शाम 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक नेताजी सुभाष मार्ग पर डीटीसी बसों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों, ई-रिक्शा, सामान्य रिक्शा और ऑटो रिक्शा की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों को छत्ता रेल चौक से रामलीला स्थल तक पैदल आना होगा। वाहन चालकों को रिंग रोड के वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

इस सड़कों पर भी ट्रैफिक बैन

नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक और निषाद राज मार्ग पर टैफिक प्रतिबंधित रहेगा। छत्ता रेल चौक, टी प्वाइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक और लोथियन रोड पर जीपीओ चौक से निजी वाहनों के लिए भी डायवर्जन जारी किया जा सकता है। डायवर्जन में दिल्ली गेट से राजघाट से शांति वन से हनुमान सेतु से केलाघाट से छत्ता रेल, और छत्ता रेल से हनुमान सेतु से सलीमगढ़ बाईपास से राजघाट से दिल्ली गेट तक शामिल हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता, यूनीवार्ता और पीटीआई-भाषा के इनपुट पर आधारित)