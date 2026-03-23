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नवरात्रि के लिए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, 27 मार्च तक इन रास्तों पर नो एंट्री

Mar 23, 2026 05:50 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्र के मद्देनजर एक खास ट्रैफिक एडवाइडरी जारी की है। दरअसल दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में 23 से 27 मार्च त नरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइडरी जारी की गई है।

नवरात्रि के लिए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, 27 मार्च तक इन रास्तों पर नो एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नवरात्र के मद्देनजर एक खास ट्रैफिक एडवाइडरी जारी की है। दरअसल दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में 23 से 27 मार्च त नरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइडरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी कुछ खास इलाकों में भारी गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

एडवाइजरी के मुताबिक, कालका दास चौक से लेकर झंडेवालान गोलचक्कर तक बसों और व्यावसायिक वाहनों सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्य रूप से डीबीजी रोड (कालका दास चौक से झंडेवालान गोलचक्कर) और रानी झांसी रोड पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को असुविधा से बचने के लिए डीबीजी रोड और रानी झांसी रोड के बजाय दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यात्री अपने सफर के लिए फैज रोड, न्यू रोहतक रोड और पंचकुइयां रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ताजा अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों के संपर्क में रहें। ट्रैफिर एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है, हालांकि, व्यस्त समय के दौरान देरी हो सकती है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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