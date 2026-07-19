‘चलो संसद’ मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी
सोमवार को संसद चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाजइजरी जारी है। पुलिस ने संसद भरिसर और इसके आसपास के इलाकों में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। पुलिस ने लोगों से इन रास्तों पर चलने से बचने की सला दी है।
सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर से संसद भवन तक मार्च प्रस्तावित है। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एजवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर के आसपास भारी ट्रैफिक पाबंदियां लगा दी हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस रूट पर यात्रा करने वालों को इन रास्तों से बचने की सलाह दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
किन रास्तों पर रहेगा असर
दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर मार्च का असर दिखेगा। इस दौरान इन रास्तों से बचने की सला दी गई है।
इन रास्तों से भी बचने की सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को सलाह दी है कि मेन जंक्शन और गोल चक्करों से बचकर यात्रा करें। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन गोल चक्कर, सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर, पटेल चौक गोल चक्कर, बूटा सिंह गोल चक्कर, प्राइम चौक गोल चक्कर, जीआरजी गोल चक्कर और जलेी चौक गोल चक्कर पर भी ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से बचने की सलाह दी है।
ये हैं वैकल्पिक रास्ते
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों से बचने की सलाह देते हुए कुछ वैकल्पिक रास्तों के बारे में भी बताया है। एडवाइजरी में यात्रियों को जनपथ, मानसिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना आजाद रोड, कमाल अतातुर्क रोड, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस में आउटर सर्किल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, आरएमएल गोल चक्कर, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च को देखते हुए यात्रियों को धैर्य रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मुख्य चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध भी किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यहां अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी है। बैरिकेडिंग के साथ कई सड़कों पर चेकिंग तेज कर दी गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक एहतियाती इंतजाम किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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