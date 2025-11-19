Hindustan Hindi News
दिल्ली में इन सड़कों पर ना जाएं, फॉलो करें डायवर्जन प्लान; पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

Wed, 19 Nov 2025 04:44 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली में बुधवार से शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच दरियागंज और छत्ता रेल चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके साथ अन्य रास्तों पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच दरियागंज और छत्ता रेल चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग पर बसों और कॉमर्शियल वाहनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बुधवार से शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच दरियागंज और छत्ता रेल चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही बसों और कॉमर्शियल वाहनों के रास्तों में डायवर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक में यह बदलाव गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में लाल किले पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया है।

बता दें कि नेताजी सुभाष मार्ग वहीं सड़क है जिस पर विस्फोट हुआ था। बम धमाके में 15 लोग मारे जा चुके हैं। आम लोगों की आवाजाही के मद्देनजर लाल किले और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जारी ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि आयोजन के दौरान लाल किले और उसके आसपास ट्रैफिक लोड और लोगों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है क्योंकि आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने की उम्मीद है।

इस आयोजन में वीवीआईपी भी शामिल हो सकते हैं। आयोजन के दौरान रिंग रोड (राजघाट से चंदगीराम अखाड़ा), नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड और बुलेवार्ड रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ऐसे में पुलिस ने कहा है कि वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इन सड़कों और मार्गों पर जाने से परहेज करें और रानी झांसी रोड, सलीम गढ़ बाईपास, विकास मार्ग, पुस्ता रोड जैसे वैकल्पिक रास्ते अपनाएं।

नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक पर प्रतिबंध और मार्ग में बदलाव किए जाएंगे। नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट (दरियागंज) और छत्ता रेल चौक (कश्मीरी गेट) की ओर से दरियागंज की ओर आने वाली बसों और कॉमर्शियल वाहनों को 19 से 25 नवंबर के बीच हर दिन डायवर्जन लागू हो सकता है।

अधिकारी ने बताया कि इन रास्तों पर बसों और कॉमर्शियल वाहनों को हर दिन शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक दिल्ली गेट चौक, छत्ता रेल चौक और जीपीओ चौक से रिंग रोड की ओर मोड़ा जा सकता है। इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर ट्रैफिक बैन रह सकता है। जरूरत पड़ने पर चट्टा रेल चौक, सुभाष मार्ग टी-पॉइंट, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग से भी रास्तों में बदलाव किया जाएगा।

