Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली पर दिल्ली पुलिस का खास प्लान, 134 चौराहों पर कड़ा पहरा, नशे में ड्राइविंग की तो 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है लाइस

Mar 03, 2026 07:30 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली में होली के त्योहार को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बुधवार, 4 मार्च को होने वाले उत्सव के दौरान शहर के करीब 134 प्रमुख चौराहों और संवेदनशील रास्तों पर विशेष ट्रैफिक टीमों की तैनाती की जाएगी।

होली पर दिल्ली पुलिस का खास प्लान, 134 चौराहों पर कड़ा पहरा, नशे में ड्राइविंग की तो 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है लाइस

दिल्ली में होली के त्योहार को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बुधवार, 4 मार्च को होने वाले उत्सव के दौरान शहर के करीब 134 प्रमुख चौराहों और संवेदनशील रास्तों पर विशेष ट्रैफिक टीमों की तैनाती की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर (ट्रैफिक) दिनेश गुप्ता के अनुसार, पुलिस का मुख्य फोकस शराब पीकर गाड़ी चलाने (ड्रंक एंड ड्राइविंग), ओवर-स्पीडिंग, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने जैसे उल्लंघन रोकने पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का पालन करते हुए, इन गंभीर अपराधों के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।

पुलिस की इस मुहिम में पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस टीमें भी सहयोग करेंगी। दुपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट सवारी करने और स्टंट करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो गाड़ी मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रख रही है। अदि कोई शख्स उल्लंघन करते हुए वीडियो या फोटो अपलोड करता है, तो उस पर भी संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है।

15 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

बता दें, दिल्ली में शांतिपूर्ण होली सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सभी सीमावर्ती सड़कों के आसपास कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, यह तैनाती 'ऑपरेशन आघात' के तहत होली से पहले चलाए गए अभियान के साथ की जा रही है। इस अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस (दक्षिणी रेंज) ने 204 लोगों को गिरफ्तार किया और 973 को एहतियाती प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया।

ये भी पढ़ें:होली से पहले दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात 4.0'; 4,000 लोग धरे गए, हथियार और शराब
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस ने 11 राज्यों में की रेड, 1.5 करोड़ की ठगी में 27 साइबर ठग गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस को मिली 'तेजस' की ताकत, सड़कों पर उतरे AI वाले ‘योद्धा’

इस साल विशेष ध्यान शराब पीकर या लापरवाही से वाहन चलाने और मोटरसाइकिल स्टंट करने वालों पर रहेगा। इसके लिए प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों, बाजारों और आवासीय कॉलोनियों में कई जगह चेकपोस्ट लगाए जाएंगे।

हरियाणा-यूपी से जुड़ी सड़कों पर जांच

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी सड़कों वाले सीमावर्ती क्षेत्रों पर सघन जांच की जाएगी। रणनीतिक बैरिकेडिंग और नाका पिकेटिंग की योजना बनाई गई है और पूरे त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी जाएगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े सभी सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी और विस्तृत जांच की जाएगी। इसके लिए रणनीतिक रूप से बैरिकेड लगाए जाएंगे और नाकेबंदी की जाएगी। पूरे त्योहार के दौरान पुलिस की सक्रिय और स्पष्ट मौजूदगी बनाए रखी जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। यातायात पुलिस की कई टीम 'ब्रेथ एनालाइजर' और 'स्पीड डिटेक्शन' उपकरणों से लैस होकर पूरे दिन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों की पहचान करेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

भाषा से इनपट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।