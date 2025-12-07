दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, आज इन रास्तों पर रहेगा बड़ा ट्रैफिक जाम; देखें लिस्ट

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने 7 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई रास्तों पर भारी जाम रहेगा।

दिल्ली पुलिस ने 7 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, 7 दिसंबर को शाम 6-10 बजे रात तक होने वाले इस कार्यक्रम में भारी भीड़ होने की संभावना है। इस कॉन्सर्ट को देखते हुए आसपास के इलाकों में विशेष इंतजाम किया गया है। इस दौरान पार्किंग को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। बिना लेबल लगी गाड़ियों को स्टेडियम के पास आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इन रास्तों में रहेगा ट्रैफिक इंदिरा गांध इंडोर स्टेडियम के आसपास 6-10 बजे रात तक कई रास्तों पर आने-जाने को लेकर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आईपी मार्ग, विकास मार्ग, रिंग रोड, इसके साथ ही राजघाट से आईपी मार्ग के बीच जाने वाली रोड पूरी तरह बंद रहेगी।

इन गेट से होगी एंट्री एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट को लेकर एंट्री गेट की भी जानकारी दी गई है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वेलोड्रम रोड की तरफ से गेट नंबर 7 और 8 से एंट्री होगी। इसके अलावा एमजीएम रोड से आने वालों की एंट्री 21,22 नंबर गेट से होगी। रिंग रोड पर एमजीएम से प्रवेश करने वालों की एंट्री गेट नंबर 16 और 18 से होगी।