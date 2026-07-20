संसद मार्च के चलते दिल्ली में कहां-कहां ट्रैफिक डायवर्जन? इन जगहों पर संभलकर निकलें
Delhi Traffic Advisory: क्रॉक्रोच जनता पार्टी का आज संसद मार्च है। इसके अलावा आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर आज संभलकर निकलें, पुलिस ने टैफिक एडवाइजरी जारी की है।
Delhi Traffic Advisory: संसद के मॉनसून सत्र और कॉक्रोच जनता पार्टी की ओर से सोमवार को प्रस्तावित संसद भवन मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। इसके तहत जंतर-मंतर और संसद भवन के चारों तरफ के इलाके को सुरक्षा के हिसाब से 16 जोन में बांटा गया है जिसमें छह हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी एवं अर्ध सैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे।
नई दिल्ली में धारा 163 लागू
नई दिल्ली जिले में बीएनएसए की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदर्शन, रैली और मार्च प्रतिबंधित है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली जिला डीसीपी सचिन शर्मा ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक की। बैठक में कहा गया कि किसी भी हालत में किसी प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से टालस्टाय मार्ग स्थित बैरिकेड को पार कर संसद भवन जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रत्येक जोन का नेतृत्व डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है।
संसद के दोनों रास्तों पर 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
एक अधिकारी ने बताया कि जंतर मंतर से संसद भवन करीब 14 सौ मीटर पर है और यहां जाने के दो रास्ते हैं। पुलिस बल दोनों रास्तों पर छह स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाएगा। हर घेरे के पहले दो स्तर पर लोहे की बैरिकेडिंग होगी। इसके अलावा संसद भवन के चारों तरफ भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
आज संभलकर निकलें, जाम के आसार
संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसे देखते हुए संसद भवन के आसपास मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर संसद भवन के पास के रास्तों से बचने की सलाह दी है।
इन जगहों पर यातायात प्रभावित
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वाहन चालकों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड का रुख करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही विजय चौक, पटेल चौक गोलचक्कर, बोट क्लब, बूटा सिंह गोलचक्कर, रेल भवन गोलचक्कर, प्राइम चौक गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर, जीआरजी गोलचक्कर और जलेबी चौक पर यातायात प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है।
इन जगहों से निकलें
वाहन चालक जनपथ, विनय मार्ग, मान सिंह रोड, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, अकबर रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, आरएमएलग गोलचक्कर, शांति पथ, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड, 11 मूर्ति, कमाल अतातुर्क मार्ग का प्रयोग करें।
मेट्रो स्टेशन पर विशेष नजर
नई दिल्ली जिले में स्थित मेट्रो स्टेशन पर पुलिस की विशेष नजर है। इसमें राजीव चौक, बाराखंभा रोड, पटेल चौक, सेवा तीर्थ और लोक कल्याण मार्ग प्रमुख हैं। पुलिस इन मेट्रो स्टेशन से निकलने वाले लोगों की रिपोर्ट बनाएगी। जरूरत पड़ी तो इन्हें बंद कराया जाएगा।
प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे, नारेबाजी भी की
परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में जंतर मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। सीजेपी के सोमवार को संसद मार्च के आह्वान के मद्देनजर रविवार को युवा सुबह से प्रदर्शन स्थल पर जुटने लगे थे। लोगों में शनिवार को वांगचुक को अस्पताल में जबरन भर्ती कराए जाने के खिलाफ गुस्सा नजर आया। गर्मी व उमस के बावजूद देर शाम तक लोगों का आना जारी रहा। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए अधिकतर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे रात को यहीं रुककर सोमवार को संसद तक होने वाले मार्च में शामिल होंगे।
सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक का उपवास जारी
सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक का इलाज जरूर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उपवास जारी रखा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर, पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन सामान्य है। ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ असामान्य है। उनका आवश्यक इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन