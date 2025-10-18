डॉग लवर्स को दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिलेगी लेकिन...; दिल्ली पुलिस ने एक शर्त भी रख दी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन नौ लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने को कहा था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है।

Sat, 18 Oct 2025 02:55 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन नौ लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने को कहा था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) नरेश कुमार चाहर ने गुरुवार को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के समक्ष दलील दी कि यह आश्वासन चल रही जांच में सहयोग करने पर आधारित है। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के निर्देश पर राज्य के एपीपी ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, बशर्ते वे जांच में शामिल हों।

यह दलील नौ व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका में दी गई। याचिका में 16 अगस्त को कनॉट प्लेस थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इन लोगों पर सेंट्रल पार्क में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन द्वारा पारित 11 अगस्त के आदेश में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सहित नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और बाद में फरीदाबाद की नागरिक एजेंसियों को आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को आठ हफ्तों के भीतर कम से कम 5000 जानवरों की क्षमता वाले आश्रय स्थल स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया।

13 अगस्त को जारी एक विस्तृत लिखित आदेश में इन निर्देशों को दोहराया गया और आश्रय गृहों में रखे गए कुत्तों के लिए सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए गए। हालांकि पशु कल्याण समूहों ने इन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने संभावित क्रूरता और वैधानिक उल्लंघनों की चेतावनी दी।

इसके बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 22 अगस्त को अपने पहले के निर्देश को संशोधित किया। नए निर्देश में कहा गया कि 11 अगस्त के आदेश के तहत पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से पीड़ित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

अपनी याचिका में कुत्ता प्रेमी होने का दावा करने वाले लोगों कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि वैध और शांतिपूर्ण विरोध को आपराधिक बनाने के लिए रची गई एक चाल है। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन प्रतीकात्मक, मुद्दा-आधारित और अहिंसक था। इसमें सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

22 अगस्त के आदेश की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी सुनवाई में पशुओं के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा और पशु कल्याण में लगे नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दी थी। इस प्रकार उनका एकत्र होना न केवल उचित है, बल्कि कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित भी है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी असहमति को आपराधिक बनाने का कोई भी प्रयास संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर हमला है।

याचिका में आगे कहा गया है कि एफआईआर का पूरा आधार निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन पर आधारित था, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश या सार्वजनिक नोटिस जारी करने का सबूत नहीं था। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुलिस की पूरी कार्रवाई असंवैधानिक और गैरकानूनी है।

