Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi police to SC says Trial of Umar Khalid n others is likely to conclude in two years
उमर खालिद, शरजील इमाम व अन्य आरोपियों का ट्रायल कब तक पूरा होने की उम्मीद; पुलिस ने SC को बताया

उमर खालिद, शरजील इमाम व अन्य आरोपियों का ट्रायल कब तक पूरा होने की उम्मीद; पुलिस ने SC को बताया

संक्षेप:

सुनवाई के दौरान ASG ने कहा कि यह साजिश कथित उकसाने से कहीं ज्यादा थी, जिसमें गड़बड़ी और हिंसा फैलाने के इरादे से मिलकर किए गए चक्काजाम जैसे काम शामिल थे। ASG ने कहा कि ऐसे मामलों में साजिश ही एक अपराध बन जाती है।

Fri, 21 Nov 2025 09:54 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में UAPA (प्रिवेंशन ऑफ़ अनलॉफुल एक्टिविटीज) कानून के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई आरोपियों का ट्रायल शायद दो साल के अंदर खत्म हो जाएगा। पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया (ASG) एसवी राजू अदालत में पेश हुए और उनकी कुछ दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार (24 नवंबर) को तय की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगली सुनवाई पर दिल्ली पुलिस की दलीलें खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ आरोपियों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जवाबी दलीलें सुनेगा। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, ASG राजू ने पिछले दिन की अपनी दलीलें फिर से शुरू कीं, इस दौरान उन्होंने केस में फाइल की गई चार्जशीट के सीक्वेंस पर रोशनी डाली। ASG राजू ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शुरुआती चार्जशीट 16 सितंबर, 2020 को फाइल की गई थी, और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट 22 नवंबर, 2020 को फाइल की गई थी।

इसके अलावा ASG ने कहा कि UAPA के सेक्शन 16(1)(a) के अनुसार जो कोई भी आतंकवादी कामों में लिप्त रहता है, उसे सजा मिल सकती है, और ऐसी कोई रोक नहीं है जो यह बताती हो कि ऐसे मामलों में अधिकतम पांच साल से ज़्यादा जेल की सजा नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि UAPA में तो कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।

ASG आगे कहा कि केस में फाइल की गई दोनों चार्जशीट का ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है, जो केस में न्यायिक सोच के सही इस्तेमाल को दिखाता है। आगे उन्होंने कहा कि यह साजिश कथित उकसाने से कहीं ज़्यादा थी, जिसमें गड़बड़ी और हिंसा फैलाने के इरादे से मिलकर किए गए चक्का जाम जैसे काम शामिल थे। ASG ने कहा कि ऐसे मामलों में, साजिश ही एक जुर्म बन जाती है।

इसके अलावा, ASG ने वह वीडियो क्लिप भी पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि आरोपियों द्वारा भड़काई गई भीड़ ने दंगे से एक दिन पहले तय पब्लिक जगहों पर लगे CCTV कैमरों को बेहद चतुराई से ढक दिया था। ASG ने कहा कि दंगे के दौरान हिंसा करने का उनका इरादा दिखाई गई वीडियो क्लिप से साफ है, जिसमें भीड़ में शामिल कुछ लोग हमला करने के लिए लकड़ी के डंडे (लाठी) उठाते हुए दिख रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।