गोवा नाइट क्लब हादसे से सबक; दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई गश्त, अतिरिक्त फोर्स तैनात

संक्षेप: दिल्ली पुलिस गोवा नाइट क्लब हादसे से सबक लेते हुए प्रमुख पार्टी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। क्लब, बार, रेस्तरां और कार्यक्रम स्थलों में आग से सुरक्षा नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने रविवार को घोषणा की कि प्रमुख पार्टी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाएगी और क्लब, बार, रेस्तरां और कार्यक्रम स्थलों में अग्नि सुरक्षा अनुपालन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये निर्देश गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार को लगी भीषण आग के बाद जारी किए हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशामक यंत्र काम कर रहे हों, निकास द्वार बिना किसी रुकावट के हों और बिजली खपत भार की निगरानी की जा रही हो। उसने जोर देकर कहा कि भारी भीड़ वाली रातों में आपातकालीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन अनिवार्य है।

राजधानी में रास्ता और यति क्लब के संस्थापक जॉय सिंह ने कहा कि उनके क्लब, पदाधिकारियों द्वारा जारी सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं।

जॉय सिंह ने को बताया कि हमारे सभी क्लब पूरी तरह से नियमों का पालन करते हैं और हम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हर नियम का पालन करते हैं। जहां तक गोवा की घटना का संदर्भ है, तो दिल्ली में अधिकांश क्लब पहले से ही सभी नियमों का पालन करते हैं। यह एक हृदय विदारक घटना है। प्रत्येक मानव जीवन महत्वपूर्ण है।

उन्होंने नाइटलाइफ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

सिंह ने कहा कि यदि कोई उक्त क्लब या पार्टी स्थल में प्रवेश कर रहा है तो मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि वे नियमों का पालन करें। यह एक निरंतर विकसित होती दुनिया है और हमारे क्लब में आने वाले लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हमें सावधान रहना चाहिए और सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी शाम अच्छी और सुरक्षित रहे।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों के साथ जांच को मजबूत किया जाएगा।