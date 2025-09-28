Delhi Police to get 360 degree protection shield DRDO and IIT Delhi develop special bulletproof jackets and helmets दिल्ली पुलिस के लिए 360 डिग्री ‘सुरक्षा कवच’ तैयार; DRDO और IIT ने बनाए खास बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस के लिए 360 डिग्री 'सुरक्षा कवच' तैयार; DRDO और IIT ने बनाए खास बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट

दिल्ली पुलिस जल्द ही अत्याधुनिक और बेहद हल्की बुलेट फ्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस होने जा रही है। 360 डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले इन अत्याधुनिक सुरक्षा सामानों को डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रमेश त्रिपाठीSun, 28 Sep 2025 12:52 PM
दिल्ली पुलिस जल्द ही अत्याधुनिक और बेहद हल्की बुलेट फ्रूफ जैकेट और हेलमेट से लैस होने जा रही है। 360 डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले इन अत्याधुनिक सुरक्षा सामानों को डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। पुलिस के जवानों की सुरक्षा को किसी भी आपातकलीन स्थिति से निपटने के दौरान और सुरक्षित बनाने को लेकर उठाए जा रहे कदम के तहत दिल्ली पुलिस फिलहाल आठ-आठ हजार जैकेट व हेलमेट ले रही है। इसे लेकर निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और साल के अंत तक ये पुलिस को उपलब्ध होने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार, इसका इस्तेमाल विशेष रूप से ऐसे ऑपरेशनों के लिए किया जाएगा, जहां पुलिस बल को बार-बार गोलियों का सामना करने की आशंका रहती है। जैसे किसी आतंकी ऑपरेशन, किसी उपद्रव के दाैरान भीड़ को काबू करने या फिर गैंगस्टर की धर-पकड़ को लेकर चलाए जाने वाले ऑपरेशन इसमें शामिल हैं।

कई तरह के परीक्षण में सफल रहा

सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें कई तरह के परीक्षणों में सफल पाया है। यह जैकेट मॉड्यूलर है। इसे अलग-अलग भागों में जोड़ा जा सकता है ताकि सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार उसके हिसाब से इसे अनुकूलित किया जा सके। यह जैकेट स्नाइपर गोलियों सहित विभिन्न हथियारों से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

विशेष तकनीक से तैयार किया गया

इस बुलेट फ्रूफ जैकेट को हर तरह का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए विशेष ऊर्जा-विक्षेपण तकनीक से बनाया गया है। यह तकनीक कई बार गोलियों के लगने पर भी उससे रक्षा करती है, जबकि गोलियों के लगने के बाद भी यह पहले की जैकेट की तरह खराब नहीं होती। इसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

खासियत

● यह अत्याधुनिक नई बुलेट फ्रूफ जैकेट और हेलमेट महज डेढ़ से दो किलोग्राम वजन के बीच के हैं।

● इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक सुरक्षा के सारे नियमों का ख्याल रखते हुए बनाया गया है।

● हेलमेट भी जैकेट की तरह ही जवान को सुरक्षा प्रदान करने वाला है।