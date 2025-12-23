क्रिसमस-नए साल पर दिल्ली में 20 हजार जवान रहेंगे तैनात, इस गलती पर वाहन होंगे जब्त

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 20,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। वाहन चालकों की गलती उन पर भारी पड़ सकती है।

क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर विशेष चौकसी होगी। सीमाओं पर अतिरिक्त नाके लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिए जाने की चेतावनी दी गई है।

20 हजार जवान होंगे तैनात लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है।

सीमाओं पर कड़ी चौकसी दिल्ली की सीमाएं यूपी और हरियाणा से लगती हैं। यह राजस्थान से भी नजदीक है। दिल्ली में नया साल मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय राजधानी आते हैं। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर खास चौकसी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर अतिरिक्त नाके बनाए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी।

स्टंट किया तो वाहन जब्त दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन स्टंटबाजों से निपटने के लिए पहले ही योजना बना ली है। ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। यदि कोई भी स्टंटबाजी में लिप्त पाया जाता है तो टीमें तुरंत दो या चार पहिया वाहनों को जब्त कर लेंगी। साथ ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इंडिया गेट पर तैनात होगी फोर्स फोकस कनॉट प्लेस, हौज खास, बाजारों और मॉल के आसपास वाहनों की आवाजाही पर रहेगा। कनॉट प्लेस में वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही इनर सर्कल क्षेत्र में एंट्री की परमिशन होगी। दिल्ली पुलिस ऐसे स्टिकर वितरित करेगी। नया साल मनाने के लिए इंडिया गेट पर भारी भीड़ जमा होने के कारण वहां अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा।