Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police to deployed 20000 security personnel during christmas and new year
क्रिसमस-नए साल पर दिल्ली में 20 हजार जवान रहेंगे तैनात, इस गलती पर वाहन होंगे जब्त

क्रिसमस-नए साल पर दिल्ली में 20 हजार जवान रहेंगे तैनात, इस गलती पर वाहन होंगे जब्त

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 20,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। वाहन चालकों की गलती उन पर भारी पड़ सकती है।  

Dec 23, 2025 06:19 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर विशेष चौकसी होगी। सीमाओं पर अतिरिक्त नाके लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिए जाने की चेतावनी दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

20 हजार जवान होंगे तैनात

लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है।

सीमाओं पर कड़ी चौकसी

दिल्ली की सीमाएं यूपी और हरियाणा से लगती हैं। यह राजस्थान से भी नजदीक है। दिल्ली में नया साल मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय राजधानी आते हैं। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर खास चौकसी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर अतिरिक्त नाके बनाए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी।

स्टंट किया तो वाहन जब्त

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन स्टंटबाजों से निपटने के लिए पहले ही योजना बना ली है। ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। यदि कोई भी स्टंटबाजी में लिप्त पाया जाता है तो टीमें तुरंत दो या चार पहिया वाहनों को जब्त कर लेंगी। साथ ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इंडिया गेट पर तैनात होगी फोर्स

फोकस कनॉट प्लेस, हौज खास, बाजारों और मॉल के आसपास वाहनों की आवाजाही पर रहेगा। कनॉट प्लेस में वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही इनर सर्कल क्षेत्र में एंट्री की परमिशन होगी। दिल्ली पुलिस ऐसे स्टिकर वितरित करेगी। नया साल मनाने के लिए इंडिया गेट पर भारी भीड़ जमा होने के कारण वहां अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में धूप और हवा में तेजी से साफ हुआ मौसम पर फिर लौटेगा कोहरा, येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार को झटका, केस वापस लेने वाली अर्जी खारिज

मॉल और पार्टी क्षेत्रों के पास होंगे नाके

पुलिस टीमें बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला, नाइट शेल्टर होम्स और अन्य स्थानों की जांच कर रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कोई भी उचित दस्तावेजों के बिना तो नहीं रह रहा है। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए पहले ही एक विशेष अभियान शुरू कर रखा है। मॉल और पार्टी क्षेत्रों के पास नाके लगाए जाएंगे। होटलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।