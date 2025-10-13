परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, दिवाली के पहले दिल्ली पुलिस का सुरक्षा कवच अभेद्य है

यातायात पुलिस सुगम आवाजाही बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्गों पर प्रतिबंध बनाए रखेगी। त्योहारों की भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त चौकियां (pickets) स्थापित की जाएंगी, और सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है।

दिवाली से पहले देश की राजधानी की सुरक्षा टाइट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बड़े बाज़ार, मंदिर और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 20,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया है। सुरक्षा के लिए CCTV निगरानी, डॉग स्क्वॉड और एंटी-ड्रोन उपाय भी लागू किए गए हैं। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और दमकल (Fire Safety) टीमें भी तैनात की गई हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बड़े बाजारों, मंदिरों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पहले से ही विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन जगहों पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था, तोड़फोड़-रोधी जांचें और त्वरित प्रतिक्रिया दल (quick reaction teams), स्वात कमांडो (SWAT commandos), तथा सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि त्योहार से पहले, दिल्ली पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को सभी 15 जिलों में शहरव्यापी 'जनरल गश्त' की। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, यातायात उल्लंघन की जांच करने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सामान्य कर्मियों के साथ गश्त में हिस्सा लिया।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा ने सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आईटीओ, शककरपुर, गाजीपुर बॉर्डर और हजरत निजामुद्दीन सहित कई चौकियों और बैरिकेड लगे क्षेत्रों का दौरा किया। डीसीपी (ईस्ट) अभिषेक धानिया ने कहा कि 'जनरल गश्त' का उद्देश्य पूरे शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंधेरे और असुरक्षित क्षेत्रों की निगरानी करना, यातायात उल्लंघनों की जांच करना और विभिन्न इलाकों में सक्रिय ज्ञात अपराधियों की पहचान करना है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह पहल पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाती है और त्योहारों के मौसम में निवासियों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती है।" अधिकारियों ने पंजाबी बाग, रोहतक रोड और कोटला मुबारकपुर सहित कई स्थानों पर वाहनों की जांच की, और रणनीतिक स्थानों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। स्थानीय पुलिस और यातायात अधिकारियों के बीच समन्वय ने सुरक्षा जांचों को लागू करते हुए भी यातायात की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के प्रवेश द्वारों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।