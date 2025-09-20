दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन नाइजीरियाई नागरिक पकड़े; अवैध रूप से रह रहे थे

दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सेल ने द्वारका के पास पालम गांव से तीन नाइजीरियाई नागरिकों को बिना वैध वीजा के रहने के आरोप में हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। दक्षिण-पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने तीन नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो बिना वैध वीजा के दिल्ली में रह रहे थे। इनके खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कौन हैं ये तीनों? पुलिस ने हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्तियों की पहचान कर ली है। ये तीनों दिल्ली के द्वारका सेक्टर-01 के पास पालम गांव में रह रहे थे और हाउसकीपिंग जैसे छोटे-मोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे।

1. एलौमुनो गैब्रियल (29 वर्ष), अमाम्ब्रा के निवासी

2. चिनेदु पॉलिनस (33 वर्ष), असाबा के निवासी

3. सुनुसी सानी (26 वर्ष), लागोस के निवासी

कैसे पकड़े गए? दिल्ली पुलिस को सागरपुर और पालम गांव इलाकों में अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी प्रवासियों की सूचना मिली थी। इस टिप के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने तुरंत कार्रवाई की। जब इन तीनों से पहचान पत्र और वीजा दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके। तीनों ने पहले दावा किया कि उनके पास वैध वीजा हैं, जो नाइजीरियाई दूतावास में जमा हैं। लेकिन जब पुलिस ने नाइजीरिया हाई कमीशन और इमिग्रेशन विभाग से इसकी पुष्टि की, तो सच्चाई सामने आई कि ये लोग अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुके हुए थे और अपने देश कभी लौटे ही नहीं।

मोबाइल ने खोले राज पुलिस ने जब इनके मोबाइल फोन की तलाशी ली, तो उनके पासपोर्ट और नाइजीरियाई राष्ट्रीय पहचान पत्र की डिजिटल कॉपियां मिलीं। पूछताछ में पता चला कि ये लोग दिल्ली के शाहपुरा, गुरुग्राम और नोएडा में अपने कुछ अफ्रीकी दोस्तों के साथ हाउसकीपिंग का काम करते थे। हिरासत में लिए जाने के समय ये नौकरी की तलाश में थे।

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही दिल्ली के छतरपुर में एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक को अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उस मामले में एक स्थानीय व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि वह विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के उनके किराए के मकान में रह रहा था। उसका वीजा आवेदन भी खारिज हो चुका था।