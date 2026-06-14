दिल्ली में अब थानों में लगेगी 'जन-सुनवाई', डेड और टाइमिंग; गाइडलाइन में क्या खास?
दिल्ली के उप-राज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस अब सभी थानों में 'थाना दिवस-जन सुनवाई' आयोजित करेगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों का तुरंत समाधान करेंगे। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली में जनता की शिकायतों के तुरंत निपटारे और जवाबदेही के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत अब सभी थानों में 'थाना दिवस-जन सुनवाई' का आयोजन होगा। इसमें स्पेशल सीपी से लेकर एसीपी स्तर के सीनियर अधिकारी बारी-बारी से शामिल होंगे। इस मंच पर बिना किसी पूर्व रजिस्ट्रेशन के हर नागरिकों की शिकायतें सुनी जाएंगी। थाना दिवस जनसुनवाई को लागू करने के लिए जिला डीसीपी, एसीपी और एसएचओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने लोगों की शिकायतों का समाधान करने और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। अब हर थानों में खुली जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। हर शनिवार को सुबह के वक्त 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी पुलिस स्टेशनों में 'थाना दिवस-जन सुनवाई' का आयोजन किया जाएगा। स्पेशल सीपी से लेकर एसीपी स्तर के सीनियर अधिकारी बारी-बारी से जन-सुनवाई में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे ताकि हर शिकायत का तेजी से समाधान हो सके।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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