अनमोल बिश्नोई को मारना चाहता था पाकिस्तानी सरगना? क्या वजह, दिल्ली टेरर मॉड्यूल केस

संक्षेप: Delhi Pakistan Module: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि पुलिस ने मॉड्यूल के तीन अहम सदस्यों को पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कई हथियार बरामद हुए हैं।

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से चल रहे एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अलग-अलग राज्यों से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसका सरगना पाकिस्तान में रहने वाला गैंगस्टर शहजाद भट्टी है। खबर है कि इनके निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल था, जिसे हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कहा जा रहा है कि मॉड्यूल के निशाने पर अनमोल बिश्नोई था। इसपर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। खास बात है कि अनमोल ने हाल ही में सुरक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें भट्टी का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि उसपर हमला किया जा सकता है।

याचिका में क्या पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अनमोल की तरफ से दायर याचिका में आशंका का हवाला दिया गया है कि सोशल मीडिया पर उसके हालिया पोस्ट के कारण पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा उसे निशाना बनाकर जान से मारा जा सकता है। याचिका में कहा गया, 'लगातार मिल रही धमकियों के कारण आवेदक (अनमोल) और उनके परिवार के सदस्य लगातार डर, मानसिक तनाव और डर के साय में जी रहे हैं।'

इसके अलावा याचिका में कहा गया , 'ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऑनलाइन धमकियां वास्तविक दुनिया में हिंसक हमलों में बदल चुकी हैं।'

अर्जी में अनमोल ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह जांच एजेंसी को निर्देश दे कि NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय से न्यायालय परिसर तक जाते समय उन्हें पर्याप्त सशस्त्र पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

हिरासत बढ़ी शनिवार को पहली बार विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा ने सुनवाई नियमित अदालत के बजाय एनआईए मुख्यालय में की और अनमोल की हिरासत पांच दिसंबर तक बढ़ा दी। इसके पहले, 19 नवंबर को अनमोल को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक, अधिवक्ता राहुल त्यागी ने बताया कि सुनवाई मुख्यालय में इसलिए हुई क्योंकि बचाव पक्ष के वकील ने इस बाबत अनुरोध किया था।

तीन राज्यों से हुए गिरफ्तार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि पुलिस ने मॉड्यूल के तीन अहम सदस्यों को पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल, 10 कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया, जिनमें आपत्तिजनक चैट और रेकी के वीडियो मौजूद हैं।