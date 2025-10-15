हाई अलर्ट पर रहेंगे सभी थाने; आतिशबाजी पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी?

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद अब शर्तों का पालन कराने को लेकर तैयारियां तेज हैं। दिल्ली पुलिस पर कितनी जिम्मेदारी? इस रिपोर्ट में जानें…

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन कराने को लेकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार के साथ ही दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित टाइमिंग में केवल नीरी और पेसो के अप्रुव्ड क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं।

इन तारीखों पर होगी बिक्री दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 18 से 20 अक्टूबर के दौरान तीन दिन ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

इन तारीखों पर आतिशबाजी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक इन्हें फोड़ने की अनुमति होगी।

ग्रीन पटाखों ही चलेंगे, लड़ी बैन सिरसा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पीईएसओ के अप्रुव्ड ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी। 'लड़ी' पटाखों बैन रहेंगे। ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड होगा।

कौन जारी करेगा लाइसेंस? सिरसा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस को अस्थायी बिक्री लाइसेंस के आवेदनों पर दो दिनों के भीतर फैसला करने को कहा गया है।

देना होगा हलफनामा मंत्री ने बताया कि पटाखा निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को हलफनामा देना होगा कि वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

बचा स्टॉक वापसी के लिए 2 दिन अधिकारियों ने बताया कि दिवाली बाद खुदरा विक्रेताओं को बिना बिका स्टॉक वापस करने या इसे सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा।

थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। खासकर उन इलाकों में कड़ी चौकसी होगी जहां नियमों का उल्लंघन होने की संभावना है।

नामित अधिकारी होंगे शामिल गश्त करने वाली टीमों में दिल्ली और एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से नामित अधिकारी शामिल होंगे। ई-कॉमर्स पोर्टलों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगा ऐक्शन अधिकारी ने बताया कि सघन गश्त की जाएगी। स्थानीय पुलिस निगरानी बढ़ाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।