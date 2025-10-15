Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police teams to ensure sc guidelines on green crackers know about preparations

हाई अलर्ट पर रहेंगे सभी थाने; आतिशबाजी पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी?

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद अब शर्तों का पालन कराने को लेकर तैयारियां तेज हैं। दिल्ली पुलिस पर कितनी जिम्मेदारी? इस रिपोर्ट में जानें…  

Wed, 15 Oct 2025 11:07 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
हाई अलर्ट पर रहेंगे सभी थाने; आतिशबाजी पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी?

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन कराने को लेकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार के साथ ही दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित टाइमिंग में केवल नीरी और पेसो के अप्रुव्ड क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं।

इन तारीखों पर होगी बिक्री

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 18 से 20 अक्टूबर के दौरान तीन दिन ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

इन तारीखों पर आतिशबाजी

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक इन्हें फोड़ने की अनुमति होगी।

ग्रीन पटाखों ही चलेंगे, लड़ी बैन

सिरसा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और पीईएसओ के अप्रुव्ड ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी। 'लड़ी' पटाखों बैन रहेंगे। ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड होगा।

कौन जारी करेगा लाइसेंस?

सिरसा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस को अस्थायी बिक्री लाइसेंस के आवेदनों पर दो दिनों के भीतर फैसला करने को कहा गया है।

देना होगा हलफनामा

मंत्री ने बताया कि पटाखा निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को हलफनामा देना होगा कि वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

बचा स्टॉक वापसी के लिए 2 दिन

अधिकारियों ने बताया कि दिवाली बाद खुदरा विक्रेताओं को बिना बिका स्टॉक वापस करने या इसे सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा।

थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। खासकर उन इलाकों में कड़ी चौकसी होगी जहां नियमों का उल्लंघन होने की संभावना है।

नामित अधिकारी होंगे शामिल

गश्त करने वाली टीमों में दिल्ली और एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से नामित अधिकारी शामिल होंगे। ई-कॉमर्स पोर्टलों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगा ऐक्शन

अधिकारी ने बताया कि सघन गश्त की जाएगी। स्थानीय पुलिस निगरानी बढ़ाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

9,000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त

दिल्ली पुलिस की टीमें प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 9,000 किलोग्राम से ज्यादा अवैध पटाखे ज़ब्त किए हैं। आने वाले दिनों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स और टीमें तैनात की जाएंगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।