दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन, पकड़े 8 आरोपी; चीन से जुड़े तार

दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन, पकड़े 8 आरोपी; चीन से जुड़े तार

आरोपियों के पास से 4.70 लाख रुपये, 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और सात डेबिट कार्ड मिले हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनआरसीआरपी) पर तमिलनाडु की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई।

Jan 13, 2026 06:43 pm IST
दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह मे शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क चीन स्थित साइबर अपराधियों से जुड़ा हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि ये साइबर सिंडीकेट दिल्ली-एनसीआर और देश के कई हिस्सों में सक्रिय था। पुलिस को मामले में 15 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है।

पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल अपराधी चीन स्थित ऑपरेटर के इशारों पर काम करते थे। गिरोह को सोशल मीडिया चैनलों के जरिए कंट्रोल किया जाता था। बैंक खातों की गोपनीय जानकारी शेयर की जाती थी और ओटीपी को बायपास करने के लिए APK फाइलों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी कथित तौर पर साइबर ठगी से हासिल राशि को म्यूल (आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट) अकाउंट के जरिए कई परतों में घुमाकर क्रिप्टोकरंसी (USD Tether) में तब्दील करवा रहे थे।

महिला ने दर्ज की शिकायत

आरोपियों के पास से 4.70 लाख रुपये, 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और सात डेबिट कार्ड मिले हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनआरसीआरपी) पर तमिलनाडु की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने शिकायत में कहा कि पिछले साल सितंबर में उसके बैंक खाते से धोखाधड़ी करके 6,000 रुपये निकाल लिए गए थे।

85 म्यूल बैंक अकाउंट

पुलिस ने जांच की तो पाया कि खाता पूर्वी दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक का है जो कि गाजियाबाद के किसी शख्स का है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो खाता फर्जी निकला। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि आरोपियों के पास 85 म्यूल बैंक अकाउंट है जिनपर 600 से ज्यादा एनआरसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस की एक टीम ने इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग लॉग और आईपी एड्रेस खंगाले और छापेमारी कर आरोपियों को धर पकड़ की।

