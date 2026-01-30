दूसरी से शादी होती तो कार मिलती... काजल के ससुराल वाले खुलेआम करते थे दहेज की डिमांड

संक्षेप: दहेज के लिए प्रताड़ित दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो काजल चौधरी की पति के हमले के बाद मौत हो गई। आरोपी ने हत्या के दौरान भाई को फोन कर सबूत रिकॉर्ड करने की चुनौती दी थी, अब वह सलाखों के पीछे है।

दिल्ली पुलिस की जिस जांबाज SWAT कमांडो को आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी, वह अपने ही घर में दहेज के लोभियों से हार गई। 27 साल की काजल चौधरी, जो 4 महीने की गर्भवती थीं, उनकी दर्दनाक मौत की कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। काजल के परिवार ने ससुराल वालों की उस भूख का खुलासा किया है, जिसने उनकी बेटी की जान ले ली। काजल के पिता ने बताया है कि उसके ससुराल वालों को दहेज में बुलेट बाइक दी थी, वो कार की मांग कर रहे थे।

शादी के बाद शुरू हुई यातनाओं की सिलसिला काजल की शादी अंकुर से हुई, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क हैं। परिवार ने शादी में बुलेट बाइक, सोने के गहने और ढेर सारी नकदी दी, लेकिन ससुराल वालों की भूख कभी नहीं मिटी। काजल के पिता राकेश बताते हैं, 'हमने सब कुछ दिया, लेकिन वे कहते रहे कि अगर दूसरी लड़की से शादी होती तो कार मिलती। बाद में काजल ने कार भी दिलवाई, मगर उत्पीड़न थमने का नाम नहीं लिया।' परिवार ने शादी पर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए, कई जगहों से कर्ज भी लिया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ मारपीट और अपमान।

काजल की मां ने रोते हुए बताया कि वह (अंकुर) एक राक्षस है, उसने मेरी बेटी से 5 लाख रुपये भी लिए थे। मेरी बेटी ने बहुत सहा। मैं बस इंसाफ चाहती हूं।

वो खौफनाक फोन कॉल 22 जनवरी की वो रात कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। काजल अपने भाई निखिल से फोन पर बात कर रही थीं। अचानक अंकुर ने फोन छीन लिया और निखिल से कहा, 'अपनी बहन को समझा ले।' फिर जो हुआ, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। अंकुर ने ठंडे लहजे में कहा, 'इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस के लिए सबूत बनेगा। मैं तेरी बहन को मार रहा हूं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।'

अगले ही पल काजल की चीखें फोन पर गूंजीं। निखिल कुछ कर भी नहीं पाए। कॉल अचानक कट गया। महज पांच मिनट बाद अंकुर का फिर फोन आया, 'ये मर गई है। अस्पताल आ जाओ।' निखिल ने बताया कि दुश्मन भी इतनी बेरहमी से नहीं मारता।'