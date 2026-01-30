Hindustan Hindi News
दूसरी से शादी होती तो कार मिलती... काजल के ससुराल वाले खुलेआम करते थे दहेज की डिमांड

संक्षेप:

दहेज के लिए प्रताड़ित दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो काजल चौधरी की पति के हमले के बाद मौत हो गई। आरोपी ने हत्या के दौरान भाई को फोन कर सबूत रिकॉर्ड करने की चुनौती दी थी, अब वह सलाखों के पीछे है।

Jan 30, 2026 02:03 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की जिस जांबाज SWAT कमांडो को आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी, वह अपने ही घर में दहेज के लोभियों से हार गई। 27 साल की काजल चौधरी, जो 4 महीने की गर्भवती थीं, उनकी दर्दनाक मौत की कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। काजल के परिवार ने ससुराल वालों की उस भूख का खुलासा किया है, जिसने उनकी बेटी की जान ले ली। काजल के पिता ने बताया है कि उसके ससुराल वालों को दहेज में बुलेट बाइक दी थी, वो कार की मांग कर रहे थे।

शादी के बाद शुरू हुई यातनाओं की सिलसिला

काजल की शादी अंकुर से हुई, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क हैं। परिवार ने शादी में बुलेट बाइक, सोने के गहने और ढेर सारी नकदी दी, लेकिन ससुराल वालों की भूख कभी नहीं मिटी। काजल के पिता राकेश बताते हैं, 'हमने सब कुछ दिया, लेकिन वे कहते रहे कि अगर दूसरी लड़की से शादी होती तो कार मिलती। बाद में काजल ने कार भी दिलवाई, मगर उत्पीड़न थमने का नाम नहीं लिया।' परिवार ने शादी पर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए, कई जगहों से कर्ज भी लिया, लेकिन बदले में मिली सिर्फ मारपीट और अपमान।

काजल की मां ने रोते हुए बताया कि वह (अंकुर) एक राक्षस है, उसने मेरी बेटी से 5 लाख रुपये भी लिए थे। मेरी बेटी ने बहुत सहा। मैं बस इंसाफ चाहती हूं।

वो खौफनाक फोन कॉल

22 जनवरी की वो रात कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। काजल अपने भाई निखिल से फोन पर बात कर रही थीं। अचानक अंकुर ने फोन छीन लिया और निखिल से कहा, 'अपनी बहन को समझा ले।' फिर जो हुआ, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। अंकुर ने ठंडे लहजे में कहा, 'इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस के लिए सबूत बनेगा। मैं तेरी बहन को मार रहा हूं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।'

अगले ही पल काजल की चीखें फोन पर गूंजीं। निखिल कुछ कर भी नहीं पाए। कॉल अचानक कट गया। महज पांच मिनट बाद अंकुर का फिर फोन आया, 'ये मर गई है। अस्पताल आ जाओ।' निखिल ने बताया कि दुश्मन भी इतनी बेरहमी से नहीं मारता।'

पांच दिन की जद्दोजहद, फिर हार गई जिंदगी

काजल को गंभीर हालत में गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांच दिन तक मौत से जूझती रहीं, लेकिन 27 जनवरी की सुबह उनकी सांसें थम गईं। वो न सिर्फ एक कमांडो थीं, बल्कि एक मां बनने वाली थीं। पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है। केस अब हत्या और दहेज उत्पीड़न का दर्ज हो चुका है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
