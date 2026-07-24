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दिल्ली पुलिस के सभी जवानों-अफसरों की छुट्टियां रद्द, ट्रेनिंग के लिए भी CP से लेनी होगी मंजूरी

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अपने सभी अधिकारियों और जवानों की सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आदेश के मुताबिक पुलिस कमिश्नर से पहले से मंजूरी लिए बिना पुलिस कर्मियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है।

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दिल्ली पुलिस संसद मार्ग इलाके में पैदल पैट्रोलिंग करती हुई।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने कर्मियों की सभी नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर से गुरुवार को जारी सर्कुलर में सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी), फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ), इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है।

इमरजेंसी में ही मिलेगी छुट्टी

सर्कुलर के अनुसार, अगले आदेश तक कैजुअल लीव और अर्नड लीव (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश) सहित कोई भी नियमित छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। केवल वास्तविक इमरजेंसी वाली स्थिति में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही पड़ताल के बाद ही छुट्टी मंजूरी की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी पुलिसकर्मी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स में हिस्सा नहीं ले सकेगा।

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आदेश के मुताबिक, ''कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस अधिकारियों सहित किसी भी पुलिसकर्मी को अगले आदेश तक कोई भी रूटीन लीव, कैजुअल लीव और ​​अर्नड लीव जैसी नियमित छुट्टियां नहीं दी जाएंगी।''

सभी डीसीपी से आदेश पर अमल पालन करने को कहा

सर्कुलर में कहा गया है, ''केवल वास्तविक इमरजेंसी वाली स्थिति में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापन और अप्रूवल के बाद ही छुट्टी मंजूर की जाएगी। सभी जिलों के डीसीपी से अनुरोध है कि वे इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।''

यह आदेश ऐसे समय जारी किया गया है, जब राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापक विरोध-प्रदर्शन जारी है।

गौरतलब है कि सीजेपी के नेतृत्व में 20 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में 'संसद चलो' मार्च के लिए जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। मॉनसून सत्र के पहले दिन जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

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दिल्ली पुलिस ने हिंसा की जांच का दायरा बढ़ाया

कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि इस विश्लेषण के जरिये सुरक्षाकर्मियों पर हमलों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या प्रदर्शन स्थल पर ‘बाहरी लोग’ और आदतन अपराधी प्रदर्शनों में घुस आए हैं और आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में शामिल थे।

पुलिस सूत्र के अनुसार, प्रदर्शन से पहले और प्रदर्शन के दौरान मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि नियमित प्रदर्शनकारी नहीं होने के बावजूद हजारों लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने के लिए इस धरने का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र ने कहा कि कई टीमें बनाई गई हैं, और टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ऐसे व्यक्तियों ने पत्थरबाजी, सुरक्षाकर्मियों पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में कोई भूमिका निभाई।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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