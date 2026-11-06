दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर के सामने प्रदर्शन की वजह से सस्पेंड किए गए ACP मनस्वी वशिष्ठ ने तोड़ी चुप्पी

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन के चलते सस्पेंड किए गए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कहा कि हर कोई इस मामले को उलझाना चाहता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था।

वकीलों संग टकराव के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने के चलते सस्पेंड किए गए असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ ने अब अपने सस्पेंशन पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस मामले को उलझाना चाहता है, लेकिन मैं सच में विश्वास रखता हूं और अंत में सत्य की ही जीत होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत मेरा पक्ष भी जानना चाहिए।

'मेरा पक्ष भी सुनना चाहिए था' एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि जब उनकी मांगें मान ली गईं, तो शुरू में मुझे खुशी नहीं हुई। मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई, क्योंकि उनकी मांग ही मेरा सस्पेंशन थी। मैंने कुछ किया - शायद सही, शायद गलत, कोई नहीं जानता। लेकिन 'नैचुरल जस्टिस' (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांत के तहत एक प्रक्रिया होती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसका पक्ष भी सुना जाना चाहिए - कि उसने ऐसा क्यों किया, और जो कहा जा रहा है वह सही है या गलत।

उन्होंने कहा कि इसी बात से मुझे निराशा हुई, उन्हें कम से कम मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। हर कोई इस मामले को उलझाना चाहता है। वे नहीं चाहते कि सच सामने आए, लेकिन मैं सच में विश्वास रखता हूं।

सत्य की ही जीत होती है। सत्य एक ही है - 'सत्यमेव जयते'। हमें उन गुंडों को बाहर निकालना होगा जो वकीलों का भेष धारण किए हुए हैं। उन्हें बाहर निकालिए, सही कानूनी प्रक्रिया के जरिए बाहर निकालिए, क्योंकि वे असल में इस पेशे के लायक ही नहीं हैं। मैं पूरी वकील बिरादरी से यह अपील कर रहा हूं, कृपया ऐसा करिए।

मनस्वी वशिष्ठ ने बताया कि यह पूरा मामला शाहदरा थाना क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था। उनमें से एक पक्ष वकीलों से जुड़ा था।