दिल्ली में सनसनीखेज वारदात; सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, कार के अंदर मिला शव

संक्षेप: मृतक अधिकारी नरेंद्र के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। उनकी पत्नी को पांच महीने पहले लकवा मार गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Fri, 31 Oct 2025 10:24 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज वारदात में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह वारदात LNJP अस्पताल के पास शुक्रवार सुबह हुई, इस दौरान पीसीआर यूनिट में तैनात दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर का उनकी ही गाड़ी में मिला। उनके शरीर पर गोली का निशान था, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि उन्हें गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान दिलशाद गार्डन निवासी एसआई नरेंद्र के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया, 'सुबह करीब 10.15 बजे, उनके सहयोगी कांस्टेबल मंदीप कुमार ने उन्हें गाड़ी के अंदर बेहोशी की हालत में देखा और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। जिसके बाद एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जिसने उन्हें कार के अन्दर मृत हालत में पाया।'

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। उनकी पत्नी को पांच महीने पहले लकवा मार गया था, जिसका इलाज चल रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

