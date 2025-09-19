delhi police special staff encounter notorious criminal guddu arrested shalimar bagh rape दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police special staff encounter notorious criminal guddu arrested shalimar bagh rape

दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुनक नहर के पास मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया, जो शालीमार बाग रेप और हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मामलों में वांछित था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 08:08 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में आधी रात ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। शालीमार बाग रेप केस समेत कई संगीन मामलों में वांछित गुड्डू की गिरफ्तारी एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थी, जो मुनक नहर के पास रात के अंधेरे में हुआ।

कैसे गुड्डू तक पहुंची पुलिस?

गुरुवार रात को हेड कॉन्स्टेबल सत्य नरेंद्र को गुप्त सूचना मिली कि गुड्डू, जो लंबे समय से फरार था, मुनक नहर के आसपास देखा गया है। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। ऑपरेशन की निगरानी एसीपी रणजीत ढाका ने की। रात करीब 1 बजे, कुड़ा खट्टा, एयू ब्लॉक के पास मुनक नहर के किनारे पुलिस ने जाल बिछाया। एक संदिग्ध व्यक्ति सीए ब्लॉक झुग्गियों से एकता कैंप की ओर आता दिखा। उसकी पहचान गुड्डू के रूप में हुई।

मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी

सब-इंस्पेक्टर सुमित कालकला ने गुड्डू को सरेंडर करने का आदेश दिया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, गुड्डू ने देसी पिस्तौल निकालकर हेड कॉन्स्टेबल नरसी राम पर गोली चला दी। गोली नरसी राम की बुलेटप्रूफ जैकेट से टकराई, जिससे उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में, हेड कॉन्स्टेबल सत्य नरेंद्र ने पहले हवा में गोली चलाई और फिर गुड्डू के निचले शरीर पर निशाना साधा। गोली उसके दाहिने पैर में लगी, जिससे वह गिर पड़ा। मौके से उसका हथियार बरामद किया गया। घायल गुड्डू को तुरंत बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गुड्डू का आपराधिक इतिहास

23 वर्षीय गुड्डू, जिसका पूरा नाम गुड्डू पुत्र मोहन लाल है, शालीमार बाग के बेरी वाला बाग की झुग्गी नंबर 40 का निवासी है। पूछताछ में उसने शालीमार बाग थाने में दर्ज हालिया हत्या के मामले में अपनी संलिप्तता कबूल की। वह बलात्कार, हत्या का प्रयास और सशस्त्र डकैती जैसे जघन्य अपराधों में पहले भी शामिल रहा है। हाल ही में वह हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत पर रिहा हुआ था।

पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, एक खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस अब गुड्डू के अन्य अपराधों में संलिप्तता की जांच कर रही है। उसका आपराधिक नेटवर्क और सहयोगियों का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है।