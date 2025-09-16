Delhi Police Special Plan For Women Safety From School Colleges To Offices स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिसों तक, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का खास प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Police Special Plan For Women Safety From School Colleges To Offices

स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिसों तक, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का खास प्लान

मध्य और उत्तरी दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही कॉलेजों, बस स्टॉप और कार्यालय परिसरों के आसपास स्कूटी पर गश्त करती और भी महिला पुलिस अधिकारी दिखाई देंगी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईTue, 16 Sep 2025 09:44 PM
मध्य और उत्तरी दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही कॉलेजों, बस स्टॉप और कार्यालय परिसरों के आसपास स्कूटी पर गश्त करती और भी महिला पुलिस अधिकारी दिखाई देंगी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को झांसी पेट्रोलिंग स्कूटीज़ की शुरुआत की है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाली सड़क-सर्विलांस पहल की एक शाखा है, जिसे महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसे पुरुष कर्मियों द्वारा संचालित जगुआर पेट्रोलिंग मोटरसाइकिलों के साथ जोड़ा गया है, ताकि व्यस्त कॉरिडोर में विजिबिलिटी बढ़ाई जा सके और स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था, जोन-I) रवींद्र सिंह यादव ने लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए इस बेड़े में 71 जगुआर और 15 झांसी शामिल हैं, जिनमें से हर एक में जीपीएस ट्रैकर लगे हैं और खौस तौर से प्रशिक्षित अधिकारी कार्यरत हैं।

'झांसी' टीमें उन इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी जो महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, स्कूल के गेट और यूनिवर्सिटी के रास्तों से लेकर भीड़-भाड़ वाले बस स्टॉप और अस्पताल के आस-पास, जहां उत्पीड़न, पीछा करना और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं होती रहती हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को वर्दी में एक जाना-पहचाना चेहरा देना है और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि शहर उन पर नजर रख रहा है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) मधुर वर्मा ने कहा, इस पहल का उद्देश्य न केवल जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना है, बल्कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराना भी है। हॉटस्पॉट्स में बढ़ी हुई उपस्थिति और त्वरित प्रतिक्रिया समय के साथ, दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, 'जगुआर' दस्ते भारी ट्रैफिक वाले चौराहों और अपराध-प्रवण रास्तों पर तैनात रहेंगे, आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे और जेबकतरों, चोरों और स्नैचरों को रोकेंगे। पुलिस के अनुसार, क्राइम मैपिंग से दोनों टीमों को मार्ग निर्धारित करने में मदद मिली है, जिससे संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग सुनिश्चित हो सकी है।