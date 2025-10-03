दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक और कायमाबी, रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स का किया एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विदेश में छुपकर बैठे भारत के गैंगस्टर्स का नेटवर्क ध्वस्त करने की मुहिम में एक और कामयाबी पाई है। स्पेशल सेल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विदेश में छुपकर बैठे भारत के गैंगस्टर्स का नेटवर्क ध्वस्त करने की मुहिम में एक और कामयाबी पाई है। स्पेशल सेल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए शूटर्स के नाम आकाश राजपूत और महिपाल हैं। आकाश राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है, जबकि महिपाल भरतपुर का निवासी है।

गुजरात में कारोबारी के अपहरण के बदले मांगी थी 100 करोड़ की फिरौती पुलिस ने बताया का आकाश राजपूत जुलाई 2022 में हरियाणा के करनाल जिले के असंध स्थित एक अस्पताल के बाहर हुई फिरौती के लिए हुई गोलीबारी की घटना में शामिल रहा है। यह गोलीबारी विदेश बैठे गैंगस्टर दलेर कोटिया ने करवाई थी। इसके साथ ही वो जुलाई 2025 में गुजरात में फिरौती के लिए एक कारोबारी के अपहरण की घटना में भी वॉन्टेड चल रहा था, जिसमें विदेश बैठे गैंगस्टर किरितसिंह झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी।

आकाश राजपूत के ऊपर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। वह वॉन्टेड चल रहे राजस्थान के इनामी गैंगस्टर जगदीश जागला और अभिषेक गौड़ के माध्यम से रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंदर चारण गैंग के साथ जुड़ गया था तथा भारत से विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था। आकाश राजपूत का क्राइम ग्राफ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर्स के आपसी गठजोड़ की कहानी है।