दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के 2 शार्पशूटर का किया एनकाउंटर, सुबह-सुबह गोलियां से गूंजा जाफरपुर कलां

दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर दिल्ली पुलिस का ऐक्शन लगातार जारी है। राजधानी के जाफरपुर कलां इलाके में रविवार तड़के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गैंग के दो शार्पशूटर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों बदमाश छावला इलाके में एक व्यापारी के घर पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने के मामले में वॉन्टेड थे।

कल रोहिणी में हुआ था एनकाउंटर इससे पहले शनिवार को भी स्पेशल सेल ने रोहिणी सेक्टर 28 में मुठभेड़ के बाद ​​नंदू-वेंकट गर्ग गैंग के दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से दो ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ 7 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे बरामद हुए थे।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया, "29-30 अगस्त की दरम्यानी रात स्पेशल सेल की एक टीम ने दो शार्प शूटरों 20 वर्षीय हर्षदीप उर्फ ​​अंकित उर्फ ​​निक्की निवासी छोटा कुड्डान, अंबाला कैंट, हरियाणा और 24 वर्षीय नवीन धीमान, निवासी वार्ड नंबर 12, धूप सिंह नगर, पानीपत, हरियाणा को गोलीबारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 ऑटोमैटिक पिस्टल, 7 ज़िंदा और 4 खाली कारतूस बरामद किए गए। आरोपी दिल्ली के छावला पुलिस थाने में दर्ज एक व्यापारी से जबरन वसूली के लिए गोलीबारी के मामले में वॉन्टेड थे।"

बिश्नोई गैंग से जुड़े चार अपराधियों को भी दबोचा भाषा के मुताबिक, 28 अगस्त को भी दिल्ली पुलिस ने विदेशी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा से जुड़े चार वॉन्टेड अपराधियों को दिल्ली तथा पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया था। इनमें से दो अपराधियों को स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, बॉक्सर हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने के कारण चर्चा में है, जबकि गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है।

पुलिस के अनुसार, उसे गुप्त सूचना मिली थी कि दो अपराधी - कार्तिक जाखड़ और कविश - दिल्ली में अपराध करने की साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर, पुलिस ने बुधवार देर रात पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि जब दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें जाखड़ घायल हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘उनसे पूछताछ के दौरान हमें दो और अपराधियों के बारे में पता लगा, जो चंडीगढ़ के एक व्यापारी की हत्या की साजिश रच रहे थे और मोहाली के एक होटल में ठहरे हुए थे।’’