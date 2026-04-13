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दिल्ली पुलिस ने भाऊ गैंग के 2 शूटरों का किया एनकाउंटर, रिटायर्ड SI के मर्डर व शोरूम फायरिंग में थे शामिल

Apr 13, 2026 07:41 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली पुलिस और भाऊ गैंग के गुर्गों के बीच आज बापरोला इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान दो शूटरों दीपक और अतुल को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।  

दिल्ली पुलिस ने भाऊ गैंग के 2 शूटरों का किया एनकाउंटर, रिटायर्ड SI के मर्डर व शोरूम फायरिंग में थे शामिल

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम और भाऊ गैंग के गुर्गों के बीच आज बापरोला इलाके में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गैंग के दो शूटरों दीपक और अतुल को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अतुल गुरुग्राम के एक शोरूम में हुई फायरिंग में शामिल था, जबकि दीपक दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल था। पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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