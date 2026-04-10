दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित 'टेरर-जासूसी' मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, कई राज्यों में था जाल
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित जासूसी और हथियारों की तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।
राजधानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतरराज्यीय जासूसी और हथियारों की तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह मॉड्यूल सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' द्वारा नियंत्रित और स्पॉन्सर किया जा रहा था।
क्या था इस मॉड्यूल का मकसद
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मॉड्यूल न केवल हथियारों की तस्करी में शामिल था, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी सीमा पार भेज रहा था। यह एक जासूसी-हथियार-आतंक का मिला-जुला नेटवर्क था, जो भारत के कई राज्यों में सक्रिय था।
स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई
स्पेशल सेल को खुफिया जानकारी मिली थी कि आईएसआई के इशारे पर कुछ लोग दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों का जखीरा जुटा रहे हैं और संवेदनशील डेटा चोरी कर रहे हैं। स्पेशल सेल की टीमों ने छापेमारी कर इस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों को धर दबोचा है।
ISI का कनेक्शन
जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट को चलाने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। आरोपियों को जासूसी करने और हथियारों की सप्लाई चेन बनाने के लिए मोटी रकम भी दी गई थी। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके तार और किन-किन शहरों से जुड़े हैं और उनका अगला निशाना क्या था।