Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़; पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, 7 अरेस्ट

Krishna Bihari Singh एएनआई
Follow us on Google News
share

दिल्ली में एक्टिव एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कुल 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी नेटवर्क के तार पाकिस्तान की ISI से जुड़ते पाए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट.. 

दिल्ली में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़; पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, 7 अरेस्ट

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव पाकिस्तान समर्थित एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल ने मंगलवार को इस आतंकी नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी अजमल गुज्जर के इशारे पर देश और राष्ट्रीय राजधानी में अशांति फैलाने के लिए हथियारों की तस्करी में जुटे थे। इनको पाकिस्तानी हथियार सीमा पार से ड्रोन के जरिए मुहैया कराए जाते थे। नेटवर्क को पाकिस्तान से ड्रग्स भी सप्लाई के लिए मिलती थी।

पंजाब के रास्ते हथियार तस्करी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, आतंकियों का यह गैंग पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियारों, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। गैंग के गुर्गे हथियारों और नशे की खेप को दिल्ली-NCR तक सप्लाई करते थे। पुलिस ने 5 पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो बरामद की है। इस आतंकी नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। गिरोह पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी अजमल गुज्जर के इशारे पर काम करता था।

युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में करते थे शामिल

यह गैंग युवाओं को गुमराह कर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करता था। गैंग युवाओं को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करता था। देश के युवाओं को मोटी कमाई का लालच दिया जाता था। सीमा पार के आतंकियों के संपर्क में रहने वाले नेटवर्क के गुर्गे युवाओं को गुमराह करते थे और उनको आपराध की दुनिया का ग्लैमर दिखाते थे। युवाओं को हथियार और ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क में शामिल किया जाता था।

खुफिया इनपुट पर कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और मोहित उर्फ ​​योगी को गिरफ्तार किया। इसके बाद गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी मोहित के पास से कथित तौर पर अवैध हथियार और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर के साथ उसके संबंधों के सबूत बरामद हुए। उससे सघन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने पुलिस को बताया कि नेटवर्क के गुर्गे दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के महत्वपूर्ण इलाकों की रेकी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ट्रेनिंग कैंप में भेजने की थी तैयारी

ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे हथियार

दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि आतंकी नेटवर्क के गुर्गे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए गए हथियारों और ड्रग्स की खेप जमा कर रहे थे। आतंकियों के गुर्गे इन असलहों और नशे की खेप को दिल्ली-NCR तक पहुंचा रहे थे। इस आतंकी नेटवर्क के कई सदस्यों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है। गैंग के गुर्गे पहले भी हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन? एटीएस-आईबी जांच में जुटीं

फरार संदिग्धों की तलाश

दिल्ली पुलिस अब इस टेरर नेटवर्क के फरार संदिग्धों को दबोचने में जुटी है। यही नहीं हथियार सप्लायरों और इनको रकम मुहैया करने वालों के बारे में पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क की जांच अभी शुरुआती चरण में है। जैसे-जैसे यह जांच आगे बढ़ेगी। इस नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में मौलाना का आतंकी संगठनों से सांठगांठ, ATS ने मस्जिद से पकड़ा

फरार गुर्गों में हथियार सप्लायर और फंड करने वाले शामिल

माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर के कई संभावित आपराधिक और आतंकवादी साजिशों को विफल कर दिया और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के नेटवर्क को तबाह कर दिया। वहीं पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस टेरर मॉड्यूल की पूरी गतिविधियों को खंगालने के साथ ही सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ इसके संबंधों की छानबीन में भी जुटी है। मॉड्यूल के फरार गुर्गों में हथियार सप्लायर और फंड करने वाले भी शामिल हैं।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।