Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police special cell arrest 5 Bishnoi-Boxer gang shooters murder case update
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, बिश्नोई और बॉक्सर गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, कई हत्याओं में थे शामिल

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, बिश्नोई और बॉक्सर गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, कई हत्याओं में थे शामिल

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनमोल बिश्नोई सिंडिकेट के पांच शार्पशूटरों को गिरफ्तार कर तीन बड़ी हत्याओं की गुत्थी सुलझा ली है। पकड़े गए आरोपी चंडीगढ़ में गैंगस्टर पैरी की हत्या समेत कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल थे और दिल्ली में नए टारगेट की तलाश में थे।

Dec 18, 2025 08:16 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जोरदार ऑपरेशन में अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट के पांच कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी इस साल पंजाब और आसपास के इलाकों में हुई कई सनसनीखेज हत्याओं के पीछे का हाथ बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह के लिए हाई-प्रोफाइल टारगेट्स को निशाना बनाने में माहिर थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुरानी दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली?

कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर की रात से, जब चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक क्लब के बाहर गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी को उसकी एसयूवी में बैठे-बैठे गोली मार दी गई। हमलावरों ने करीब से फायरिंग की और फरार हो गए। पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी था, दोनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में साथ कदम मिलाए थे और जेल भी साथ काटी थी। लेकिन बाद में पैरी ने कनाडा बेस्ड गोल्डी बराड़ का साथ थाम लिया, जिससे गैंग राइवलरी भड़क उठी। हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली और कहा कि ये दुबई में उनके फाइनेंशियर की हत्या का बदला था। पैरी पर मर्डर, फिरौती और हमलों के कई केस दर्ज थे।

कैसे पकड़े गए शूटर्स?

पुलिस को टिप मिली कि पैरी की हत्या में शामिल एक शख्स दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में छिपा है। वीकेंड पर ऑपरेशन शुरू हुआ और सोमवार को रिंग रोड के पास शांति वन में एक कार को रोककर तीन आरोपी कुवरबीर सिंह, कपिल और लवप्रीत सिंह को धर दबोचा गया। पूछताछ में पता चला कि उनके बाकी साथी भी दिल्ली आने वाले हैं। पुलिस ने सराय काले खान बस स्टैंड के पास घात लगाई और दो और बदमाश पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को पकड़ लिया। इनके पास से चार पिस्तौलें और ढेर सारी गोलियां बरामद हुईं।

तीन हत्याओं का कनेक्शन, गैंग का खूनी खेल

जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि ये पांचों सिर्फ पैरी तक नहीं रुके थे। जून में पंचकूला में नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर सोनू नोल्टा को गोली मारकर खत्म कर दिया गया, जबकि सितंबर में अमृतसर में बार-रेस्तरां मालिक आशु महाजन की भी यही गैंग हत्या कर चुकी थी। पीयूष पिपलानी पैरी और सोनू नोल्टा दोनों हत्याओं का मुख्य शूटर था, अंकुश सोलंकी उसका साथी शूटर, कुवरबीर सिंह पैरी की हत्या में गेटअवे कार चलाने वाला, लवप्रीत सिंह लॉजिस्टिक्स और गैंग से संपर्क संभालने वाला, जबकि कपिल आशु महाजन की हत्या में शामिल था।

स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाह के मुताबिक, ये आरोपी किसी नए टारगेट की तलाश में दिल्ली आए थे। ये गिरफ्तारियां बिश्नोई सिंडिकेट के लिए बड़ा झटका है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।