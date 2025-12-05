500 से ज्यादा CCTV, तब हत्थे चढ़ा इमरान; दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर 24 घंटे में कैसे सुलझाया

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास मिली अज्ञात लाश की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझा ली। अयोध्या के युवक की चार लोगों ने मिलकर हत्या की थी।

दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा दिया। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने केस सुलझाने में 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और मुख्य आरोपी इमरान समेत चार आरोपियों को धर दबोचा। बाकी तीन आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक की चोरी हुई कार, खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे हुआ खुलासा 3 दिसंबर की सुबह पुलिस को बारापुला फ्लाईओवर के नीचे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच की और मृतक की पहचान कुलदीप उर्फ राम सिंह (27) निवासी अयोध्या के रूप में की। मामले की गंभीरता और ब्लाइंड मर्डर होने के चलते FIR दर्ज कर कई यूनिटों की संयुक्त जांच टीम बनाई गई।

500 से ज्यादा CCTV खंगालने के बाद सुराग एसीपी लाजपत नगर मिहिर सकारिया के नेतृत्व और एडिशनल DCP ईशान भारद्वाज की निगरानी में STF, स्पेशल स्टाफ, नार्कोटिक्स स्क्वॉड और सराय काले खां चौकी की टीमों ने आसपास के 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले। एक टॉयलेट के पास जैन मंदिर, भोगल से मिले फुटेज ने मामले को मोड़ दिया। इसी फुटेज की मदद से तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट जोड़कर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान (19) और उसके साथ तीन नाबालिग साथियों को पकड़ लिया।