500 से ज्यादा CCTV, तब हत्थे चढ़ा इमरान; दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर 24 घंटे में कैसे सुलझाया

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास मिली अज्ञात लाश की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझा ली। अयोध्या के युवक की चार लोगों ने मिलकर हत्या की थी। 

Dec 05, 2025 02:43 pm IST
दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा दिया। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने केस सुलझाने में 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और मुख्य आरोपी इमरान समेत चार आरोपियों को धर दबोचा। बाकी तीन आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक की चोरी हुई कार, खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।

कैसे हुआ खुलासा

3 दिसंबर की सुबह पुलिस को बारापुला फ्लाईओवर के नीचे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच की और मृतक की पहचान कुलदीप उर्फ राम सिंह (27) निवासी अयोध्या के रूप में की। मामले की गंभीरता और ब्लाइंड मर्डर होने के चलते FIR दर्ज कर कई यूनिटों की संयुक्त जांच टीम बनाई गई।

500 से ज्यादा CCTV खंगालने के बाद सुराग

एसीपी लाजपत नगर मिहिर सकारिया के नेतृत्व और एडिशनल DCP ईशान भारद्वाज की निगरानी में STF, स्पेशल स्टाफ, नार्कोटिक्स स्क्वॉड और सराय काले खां चौकी की टीमों ने आसपास के 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले। एक टॉयलेट के पास जैन मंदिर, भोगल से मिले फुटेज ने मामले को मोड़ दिया। इसी फुटेज की मदद से तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट जोड़कर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान (19) और उसके साथ तीन नाबालिग साथियों को पकड़ लिया।

जन्मदिन मनाने के बाद हुई हत्या

पूछताछ में पता चला कि इमरान के जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद सभी इंडिया गेट जा रहे थे। भोगल के पास टॉयलेट के बाहर उनकी कार चालक कुलदीप से पेशाब करने को लेकर बहस हो गई। नशे में धुत आरोपियों ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और उसकी कार लेकर फरार हो गए। इमरान पहले भी स्नैचिंग और चोरी के तीन मामलों में शामिल रह चुका है और वही हत्या का मुख्य आरोपी है।

