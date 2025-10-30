दिल्ली की सड़कों पर आसमान से नजर रखेगी पुलिस, बाज भी नहीं मार पाएगा पर!
दिल्ली की गलियों से लेकर आसमान तक, अब पुलिस की नजर हर कोने पर होगी। दिल्ली पुलिस ने सभी 15 जिलों को हाई-टेक ड्रोनों से लैस कर दिया गया है। ये कोई साधारण खिलौने नहीं, बल्कि अपराध की जड़ों तक पहुंचने वाले सुपरहीरो हैं। कुल 75 ड्रोन हैं, जिसमें एक विशालकाय, 15 मध्यम आकार के और 59 छोटे-छोटे चपल पंछी शामिल हैं। ये ड्रोन निगरानी, अपराध स्थल की फोटोग्राफी, ट्रैफिक जाम सुलझाने से लेकर आपदा में जान बचाने तक हर काम आएंगे।
महिला पुलिसकर्मी संभाल रहीं कमान
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन ड्रोनों की कमान संभाल रही हैं 108 बहादुर महिला पुलिसकर्मी, जिन्हें 'ड्रोन क्वीन्स' कहना बिलकुल गलत नहीं होगा। बाजारों की रौनक, त्योहारों की चमक-धमक या अचानक कोई इमरजेंसी.. ये महिलाएं आसमान से लाइव फुटेज भेजकर कंट्रोल रूम को पल-पल की खबर देंगी और पास की पेट्रोलिंग टीम तुरंत एक्शन में उतर आएगी। दीवाली और छठ पूजा में तो इन ड्रोनों ने भीड़ पर ऐसा पहरा दिया कि कोई अफरा-तफरी की गुंजाइश ही नहीं बची।
किसे कितने मिले ड्रोन?
नई दिल्ली जिले को खास तौर पर एक एक्स्ट्रा बड़ा ड्रोन मिला है, क्योंकि वहां कई बड़ी सरकारी इमारतें हैं, जबकि द्वारका को बॉर्डर इलाकों की निगरानी के लिए एक एक्स्ट्रा छोटा ड्रोन दिया गया है। बाकी ड्रोन क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे और मेट्रो यूनिट्स के हवाले कर दिए गए हैं।
ड्रोन उड़ाने के सख्त नियम
हर उड़ान से पहले ड्रोन का पूरा चेक-अप होगा। वहीं उड़ान के दौरान लॉगबुक में समय, इलाका और मकसद भी दर्ज किया जाएगा। लैंडिंग के बाद डीसीपी को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यानी ड्रोन उडाने के सख्त नियम भी हैं। ड्रोन हथियारबंद नहीं होंगे (स्पेशल ऑपरेशन को छोड़कर)। निजी निगरानी, धमकाना या बिना इजाजत फेशियल रिकग्निशन सख्त मना है। प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स का पूरा पालन किया जाएगा।