Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police smart beat policing ebeatbook app digital transformation update
थानों में रजिस्टरों का ढेर अब पुरानी बात, दिल्ली पुलिस हुई हाई-टेक; ऐप से हो रहे सारे काम

थानों में रजिस्टरों का ढेर अब पुरानी बात, दिल्ली पुलिस हुई हाई-टेक; ऐप से हो रहे सारे काम

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बीट पुलिसिंग को डिजिटल करते हुए 'ई-बीटबुक' ऐप अपना लिया है। अब अपराधियों का डेटाबेस, किरायेदारों का वेरिफिकेशन और मुखबिरों से संपर्क स्मार्टफोन के जरिए पलक झपकते ही हो रहा है।

Feb 01, 2026 11:03 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

क्या आपको वो पुरानी फिल्मों वाले पुलिस कांस्टेबल याद हैं जो हाथ में मोटा रजिस्टर और डंडा लेकर घूमते थे? दिल्ली पुलिस ने अब उस छवि को पीछे छोड़ दिया है। 2026 आते-आते दिल्ली की बीट पुलिसिंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब पुलिसवालों के हाथ में रजिस्टर नहीं, बल्कि स्मार्टफोन्स और 'ई-बीटबुक' हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कागज से डिजिटल स्क्रीन तक का सफर

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब दिल्ली पुलिस में ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। अब मोटे रजिस्टर मैंटेन नहीं करने पड़ते। सारा डेटा डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। पहले पुलिस थानों में फाइलों का ढेर और हाथ से लिखी एफआईआर रहती थीं। एक इलाका बदलने पर सारी जानकारी और मुखबिरों का नेटवर्क फिर से जीरो से बनाना पड़ता था। लेकिन अब नजारा बदल गया है। आज बीट पुलिसिंग कागज और याददाश्त के भरोसे नहीं, बल्कि एप्स और डेटाबेस पर चल रही है।

ई-बीटबुक' का कमाल

अब दिल्ली पुलिस के जवान 'ई-बीटबुक' एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी अफसर की बीट बदलती है,यानी ट्रांसफर होता है या इलाका बदलता है, तो ऐप के जरिए स्कूल, कॉलेज, और सीनियर सिटिजन से जुड़ी सारी जानकारी नए अफसर को तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। इस ऐप में इलाके के संदिग्धों और बेघर लोगों का पूरा डेटाबेस तैयार रहता है।

Delhi Police

मुखबिर हुए डिजिटल, लाउडस्पीकर की जगह सोशल मीडिया

इसके अलावा अब अपराधियों को पकड़ने के तरीके भी अब हाई-टेक हो गए हैं। पहले मुखबिरों से मिलने के लिए उनका पीछा करना पड़ता था या गार्ड्स के जरिए संदेश भेजने पड़ते थे। अब सोशल मीडिया के जरिए मुखबिरों से गुप्त रूप से संपर्क किया जाता है। पहले जहां लाउडस्पीकर से ऐलान होता था, अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और मार्केट के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पुलिस हजारों लोगों से एक साथ जुड़ती है।

ये भी पढ़ें:बजट में गुरुग्राम को मिलेगी नमो भारत की सौगात? बावल और नोएडा तक चलेगी ट्रेन
ये भी पढ़ें:27 लाख के लोन की EMI और रोज के झगड़े... SWAT कमांडो की हत्या की इनसाइड स्टोरी

किरायेदार का वेरिफिकेशन अब चुटकियों में

आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। अब नौकरों या किरायेदारों का वेरिफिकेशन बहुत आसान हो गया है। पुलिस ऐप के जरिए उनकी जानकारी सीधे उनके गृह राज्य के थाने में भेज देती है, जिससे बैकग्राउंड चेक तेजी से हो जाता है। पार्किंग अटेंडेंट और कबाड़ डीलरों का रिकॉर्ड भी अब उंगलियों पर है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।