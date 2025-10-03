Delhi Police Slap Witness Threat Charge on Chaitanyananda Saraswati Sent to 14-Day Judicial Custody दिल्ली के 'डर्टी बाबा' के खिलाफ नया आरोप, कोर्ट ने जोड़ी गवाह को धमकाने की धारा; बढ़ी हिरासत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police Slap Witness Threat Charge on Chaitanyananda Saraswati Sent to 14-Day Judicial Custody

दिल्ली के 'डर्टी बाबा' के खिलाफ नया आरोप, कोर्ट ने जोड़ी गवाह को धमकाने की धारा; बढ़ी हिरासत

बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने गवाह को धमकाने की नई आपराधिक धारा जोड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पुलिस ने बाबा के 8 करोड़ रुपये के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआईFri, 3 Oct 2025 08:39 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के 'डर्टी बाबा' के खिलाफ नया आरोप, कोर्ट ने जोड़ी गवाह को धमकाने की धारा; बढ़ी हिरासत

दिल्ली की सड़कों से लेकर कोर्ट तक, स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की कहानी अब और सनसनीखेज हो चली है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि इस कथित साधु के खिलाफ अब गवाह को धमकाने की एक नई आपराधिक धारा जोड़ी गई है। 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों में फंसे 62 साल के चैतन्यानंद को पांच दिन की पुलिस हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

चैतन्यानंद पर लगे नए आरोप

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 232 को जोड़ा गया है, जो किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए धमकाने से संबंधित है। यह कदम तब उठाया गया जब एक शिकायतकर्ता छात्रा ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद उसे धमकियां मिलीं। पहले से ही उन पर धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज था।

कोर्ट में चैतन्यानंद के वकील ने क्या दी दलीलें?

चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में जोरदार दलीलें दीं। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'न्यायिक हिरासत की मांग किस आधार पर की जा रही है।' वकील ने यह भी दावा किया कि यह पूरा मामला एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस मीडिया को चुनिंदा जानकारी लीक कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने चैतन्यानंद को उनके भगवा कपड़े पहनने, दवाइयां और सन्यासी भोजन उपलब्ध कराने की मांग भी की। कोर्ट ने इन मांगों पर पुलिस से जवाब मांगा है।

आगरा से गिरफ्तारी, 8 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

पुलिस ने चैतन्यानंद को 28 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि उनके कई बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में 8 करोड़ रुपये जमा थे, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि FIR दर्ज होने के बाद भी बाबा ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की रकम निकाल ली थी।

फर्जी पहचान, UN और BRICS से जुड़े दावे

चैतन्यानंद की कहानी में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को उनके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले, जिनमें वे खुद को यूनाइटेड नेशंस और BRICS से जुड़ा हुआ बता रहे थे। इसके अलावा, कई बैंक खातों में अलग-अलग नामों और विवरणों का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की।

लड़कियों को भेजता था अश्लील मैसेज

FIR के मुताबिक, चैतन्यानंद दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आरोप है कि वे छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में बुलाते थे और अश्लील संदेश भेजते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फोन में CCTV मॉनिटरिंग ऐप के जरिए छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रखी।