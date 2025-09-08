बच्चे के अपहरण से खुली पोल, बच्चा चोर गैंग तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम?

ये गैंग बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से बच्चों का अपहरण और उनकी अवैध तस्करी करते थे। इनकी गिरफ्तारी से 6 महीने के एक बच्चे को भी 48 घंटे के भीतर आगरा से ढूंढ निकाला गया। इसके अलावा, तस्करी किए गए पांच अन्य बच्चों को भी अलग-अलग जगहों से बरामद किया गया है।

एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, स्पेशल स्टाफ और पुलिस थाना सनलाइट कॉलोनी के कर्मचारियों से मिलकर बनी दक्षिण-पूर्व जिले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 10 लोगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से बच्चों का अपहरण और उनकी अवैध तस्करी करते थे। इनकी गिरफ्तारी से 6 महीने के एक बच्चे को भी 48 घंटे के भीतर आगरा से ढूंढ निकाला गया। इसके अलावा, तस्करी किए गए पांच अन्य बच्चों को भी अलग-अलग जगहों से बरामद किया गया है।

6 महीने के बच्चे का अपहरण और बच्चा चोर गैंग का पता चल गया 22 अगस्त को शिकायतकर्ता सुरेश, पिता दुर्गाप्रसाद, निवासी बांदा, उत्तर प्रदेश ने बताया कि जब वे उत्तर प्रदेश से बेहरोर जा रहे थे, तो वे अपने परिवार के साथ ISBT सराय काले खां पर रुके। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का था। जब वे परिवार के साथ ISBT सराय काले खां के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सो रहे थे, तभी रात के करीब 11:00 बजे उन्हें पता चला कि उनका 6 महीने का बच्चा गायब हो गया है। इसके बाद, पुलिस थाना सनलाइट कॉलोनी में FIR नंबर 366/25, धारा 137(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान धारा 143(4), 3(5), 61(2) BNS और 80 JJ एक्ट भी लगाए गए और मामले की जांच शुरू की गई।

टीम और ऑपरेशन मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ़ और पुलिस थाना सनलाइट कॉलोनी के स्टाफ की एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर, एसआई चंचल, एसआई कृति, एसआई कविता, एसआई दीपक, एसआई शुभम चौधरी, एसआई मुनेश, एएसआई अनिल, एचसी राजेश, एचसी महेंद्र, एचसी विपिन, एचसी प्रेम, एचसी दीपराम, एचसी परवेश, सिपाही लखन, सिपाही सतवीर और महिला सिपाही संगीता शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व एसीपी/लाजपत नगर मिहिर सकारिया और सुश्री ऐश्वर्या शर्मा, आईपीएस, एडिशनल डीसीपी-I/दी. पु. जा के मार्गदर्शन में हुआ।

इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ISBT सराय काले खां के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें संदिग्धों को अगवा किए गए बच्चे को ISBT सराय काले खां बस अड्डे से बाहर ले जाते हुए देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और तकनीकी निगरानी में मिले पैटर्न के आधार पर, टीम ने एक आरोपी की पहचान वीरभान के रूप में हुई। तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के जरिए आरोपी को पिनहट देहात फतेहबाद के इलाके में खोजा गया। टीम तुरंत पिनहट पहुंची और एक आरोपी वीरभान, पिता रामजश, निवासी पिनाहट को पकड़ लिया गया।

आरोपी ने उगले गैंग के राज पूछताछ के दौरान, आरोपी वीरभान ने बताया कि रामबाबू, निवासी बाह ने उसे एक 5-6 महीने का बच्चा अपहरण करके लाने के लिए कहा था, जिसे पैसे के बदले बेचा जा सके। उसने यह भी बताया कि वह अपने ससुर कालीचरण, पिता ओल्हा राम, निवासी फतेहबाद के साथ ISBT सराय काले खां गया था। उन्होंने रात 10:30 बजे बच्चे का अपहरण किया और फतेहबाद वापस चले गए। इसके बाद आरोपी वीरभान की निशानदेही पर आरोपी कालीचरण को ढूंढा और पकड़ा गया। यह भी पता चला कि वीरभान और कालीचरण दोनों, रामबाबू के साथ मिलकर बच्चे को डॉ. कमलेश, जो के.के. अस्पताल (आगरा) के मालिक हैं, के पास ले गए थे।

फिर टीम के सदस्य के.के. अस्पताल के परिसर में घुस गए, जिसमें इंस्पेक्टर डागर ने एक दिल के मरीज़ का नाटक किया और एसआई शुभम और एसआई मुनेश उनके सहायक बन गए। उन्होंने सिर्फ डॉ. कमलेश से ही इलाज करवाने की जिद की। पूरी सावधानी के साथ नाटक करने के बाद टीम संदिग्ध को लुभाने में कामयाब रही, जिसने उन्हें इलाज के लिए अपने चेंबर में बुलाया। इस तरह टीम के सदस्यों ने डॉ. कमलेश को पकड़ लिया। डॉ. कमलेश ने बताया कि उसने बच्चे को एक व्यक्ति, सुंदर, पिता वासुदेव, निवासी नई आबादी राम नगर, को पैसों के बदले बेच दिया था। इस बीच, सुंदर को के.के. अस्पताल पर रेड की खबर मिल गई।

चल रहा था खरीद-बेच का खेल उपलब्ध जानकारी और तकनीकी व मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर, सुंदर को यूपी-राजस्थान बॉर्डर पर 50 किमी तक पीछा करने के बाद तब पकड़ा गया, जब वह राजस्थान भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी सुंदर ने बताया कि उसने अगवा किए गए बच्चे को कृष्णा शर्मा और प्रीति शर्मा, निवासी राजनगर आगरा, को बेचा था। इसके बाद, उनके घर पर छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, आरोपी सुंदर की निशानदेही पर अगवा किए गए बच्चे को आख़िरकार ढूंढा गया और कृष्णा शर्मा और प्रीति शर्मा के घर से बरामद किया गया। उन दोनों को भी गिरफ्ताार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अगवा किए गए बच्चे को बिचौलिया रितु के जरिए एक ज्योत्सना नामक महिला को बेचा जाना था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक बच्ची 'एक्स' को नैनीताल (उत्तराखंड) के एक दंपत्ति को बेचा था। उस बच्ची को भी नैनीताल से ढूंढा गया।

तकनीकी निगरानी के आधार पर बिचौलिया रितु, पत्नी राकेश, का घर ढूंढा गया और उसे भी पकड़ लिया गया। अब तक चलाए गए ऑपरेशनों की संवेदनशीलता और बड़े पैमाने पर किए गए काम को देखते हुए और ज़्यादा अगवा किए गए बच्चों को बचाने और अपराधियों को पकड़ने की संभावना को देखते हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को औपचारिक रूप से बनाया गया और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी इस टीम को सोंप दी गई। अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खुलासे के आधार पर लखनऊ और आगरा में तीसरे दौर की रेड भी की गई।

आरोपी कृष्णा के खुलासे के आधार पर, ज्योत्सना के काम करने की जगह पर छापा मारा गया, और उसे वहां से पकड़ लिया गया। उसने बताया कि उसने 2 महीने के एक बच्चे को आगरा के एक परिवार को बेचा था। इसके बाद 2 महीने के बच्चे को भी आगरा (उत्तर प्रदेश) से बरामद कर लिया गया। इस बीच, सुंदर के जरिए एक और बच्चे को रचिता मित्तल आका रुबीना अग्रवाल के जरिए बेचा गया था। उसे भी गिरफ्ताार कर लिया गया और 2 महीने के एक बच्चे को बचाया गया। इसके अलावा रचिता की निशानदेही पर, 10 दिन के एक बच्चे को आगरा के एक तीसरे परिवार से बचाया गया, जिसने बच्चे को रचिता और सुंदर सिंह के जरिए खरीदा था।

आगे की पूछताछ करने पर, सुंदर ने खुलासा किया कि निखिल ने भी 1 साल की एक बच्ची सुंदर को सौंपी थी, जिसने अगस्त 2025 में बच्ची को फतेहबाद के एक परिवार को बेच दिया था। बच्ची को कामिनी के कब्जे से बचाया गया है और इस दिशा में जांच भी चल रही है। कुछ फरार बताए जा रहे तस्करों को पकड़ने और गिरफ्ताार करने के लिए आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं, और मामले की आगे की जांच चल रही है और तस्करी और जेजे एक्ट की उचित धाराएं लगाई गई हैं।

आरोपियों का प्रोफइल:- ➤आरोपी वीरभान, पिता रामजश, निवासी पिनहट, तहसील - बाह, आगरा, यूपी, उम्र 30 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपी कालीचरण, पिता ओहलाराम, निवासी नगादचंद, फतेहबाद, आगरा, यूपी, उम्र 45 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤डॉ. कमलेश कुमार, पिता चरण सिंह, निवासी गांव उझावली, फतेहबाद, उत्तर प्रदेश, उम्र 33 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

आरोपी सुंदर, पिता वासुदेव, निवासी नई आबादी, पीएस लाइनपार, रामनगर, फिरोजाबाद, उम्र 35 साल, पहले से ही केस FIR नंबर 481/24 U/S61(2)/318/91 BNS और U/S 18/23/25 प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक (सेक्स डिटरमिनेशन का निषेध) पुलिस थाना सिकंदरा में शामिल है।

➤आरोपी कृष्णा, पिता महेश चंद शर्मा, निवासी 13A/818, राजनगर कॉलोनी, मंडी समिति के सामने, शाहदरा, कुबेरपुर, आगरा, यूपी, उम्र 28 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपी प्रीति, पिता महेश चंद शर्मा, निवासी 13A/818, राजनगर कॉलोनी, मंडी समिति के सामने, शाहदरा, कुबेरपुर, आगरा, यूपी, उम्र 30 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपी रितु, पत्नी राकेश, निवासी राधे गोपाल रेजीडेंसी, आगरा, उम्र 40 साल, पहले से ही केस FIR नंबर 756/23 U/S 370(2)/34 IPC पुलिस थाना कोतवाली में शामिल है।

➤आरोपी ज्योत्सना, पत्नी ललित यादव, निवासी वेलकम प्लेस हरि नगर, बालगंज, यूपी, उम्र 39 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपी रुबीना अग्रवाल @ रचिता, पत्नी अर्चित मित्तल, निवासी एच. नंबर 135 फ़ेज़-2, कावेरी कुंज, कमला नगर, बेलन गंज आगरा, यूपी, उम्र 42 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपी निखिल कुमार, पिता सोनू कुमार, निवासी गली नंबर 4, फ़िरोज़ाबाद, यूपी, उम्र 22 साल, का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।

➤आरोपियों वीरभान, कालीचरण, प्रीति शर्मा और ज्योत्सना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी सुंदर सिंह, कमलेश कुमार, रितु त्रिपाठी, कृष्णा शर्मा और रुबीना अग्रवाल @ रचिता 07.09.2025 तक पुलिस हिरासत (PC) में हैं और तस्करी किए गए बच्चों और गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों को ढूंढने के लिए जांच जारी है।