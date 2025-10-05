delhi police shishtachar squd alert met women at bus stop communicated for better help know all about it दिल्ली पुलिस का ये शिष्टाचार दस्ता क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए छेड़ी मुहिम, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi police shishtachar squd alert met women at bus stop communicated for better help know all about it

दिल्ली पुलिस का ये शिष्टाचार दस्ता क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए छेड़ी मुहिम

पुलिस ने एक सशक्त कदम उठाते हुए अपने शिष्टाटचार दस्ते ने अपनी जागरूकता मुहिम को गति दी। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कई महिलाओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSun, 5 Oct 2025 11:14 AM
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पुलिस ने एक सशक्त कदम उठाते हुए अपने शिष्टाटचार दस्ते ने अपनी जागरूकता मुहिम को गति दी। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कई महिलाओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। पुलिस ने इसके लिए घेवरा मेट्रो बस स्टैंड पहुंची और वहां मजलिस पार्क ↔ टिकरी बॉर्डर जाने वाली बस रूट नंबर 938 में महिलाओं से बात की।

बस स्टॉप को पहले टार्गेट करते हुए इस सतर्क दस्ते ने महिला यात्रियों के साथ बातचीत की और उन्हें सेफ्टी ऐप्स, 112 हेल्पलाइन और तुरंत शिकायत दर्ज कराने वाले साधनों (rapid reporting tools) के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने सूचना वाले पर्चे भी बांटे और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गर्मजोशी और आश्वासन के साथ सुना।

दस्ते के अधिकारियों ने दृढ़ता से कहा, "महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, यह हमारी प्रतिबद्धता है।" इस पहल ने सामान्य यात्रा के बीच लोगों से जुड़ाव और आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद की। पुलिस ने आगे कहा कि सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है; यह एक वादा है और जब शिष्टाचार दस्ता गति पर है, तो कोई भी महिला अकेले यात्रा नहीं करती है। ये सारी जानकरी बाहरी जिला, नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने दी।