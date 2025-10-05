दिल्ली पुलिस का ये शिष्टाचार दस्ता क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए छेड़ी मुहिम

पुलिस ने एक सशक्त कदम उठाते हुए अपने शिष्टाटचार दस्ते ने अपनी जागरूकता मुहिम को गति दी। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कई महिलाओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया।

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पुलिस ने एक सशक्त कदम उठाते हुए अपने शिष्टाटचार दस्ते ने अपनी जागरूकता मुहिम को गति दी। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कई महिलाओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। पुलिस ने इसके लिए घेवरा मेट्रो बस स्टैंड पहुंची और वहां मजलिस पार्क ↔ टिकरी बॉर्डर जाने वाली बस रूट नंबर 938 में महिलाओं से बात की।

बस स्टॉप को पहले टार्गेट करते हुए इस सतर्क दस्ते ने महिला यात्रियों के साथ बातचीत की और उन्हें सेफ्टी ऐप्स, 112 हेल्पलाइन और तुरंत शिकायत दर्ज कराने वाले साधनों (rapid reporting tools) के बारे में जागरूक किया। अधिकारियों ने सूचना वाले पर्चे भी बांटे और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गर्मजोशी और आश्वासन के साथ सुना।