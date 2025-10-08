delhi police sent 14 illegal foreign nationals to detention center were living from many days दिल्ली में अवैध तरीके से रहे थे 14 विदेशी नागरिक, पुलिस ने भेजा डिटेंशन सेंटर, Ncr Hindi News - Hindustan
पकड़े गए 14 विदेशी नागरिकों में नाइजीरिया के 11, आइवरी कोस्ट के 02 और बांग्लादेश का 01 नागरिक शामिल हैं। द्वारका जिले की ऑपरेशन यूनिट्स और थाना स्टाफ लगातार ऐसे विदेशी नागरिकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | राजनीश पांडेWed, 8 Oct 2025 03:28 PM
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। ये नागरिक नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और बांग्लादेश के बताए गए हैं। द्वारका जिले की पुलिस ने सितंबर 2025 के महीने में इनपर कार्रवाई की थी। निर्वासन के लिए भेजे गए ये 14 विदेशी नागरिक द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल (09), पीएस मोहन गार्डन (02), AATS (01), पीएस द्वारका सेक्टर 23 (01) और पीएस डाबरी (01) यूनिट्स ने पकड़ा था।

पकड़े गए 14 विदेशी नागरिकों में नाइजीरिया के 11, आइवरी कोस्ट के 02 और बांग्लादेश का 01 नागरिक शामिल हैं। द्वारका जिले की ऑपरेशन यूनिट्स और थाना स्टाफ लगातार ऐसे विदेशी नागरिकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं जो इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं या घूम रहे हैं। सितंबर के महीने में, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई जारी रखते हुए, द्वारका जिले की विभिन्न टीमों ने DCP/द्वारका जिला के समग्र पर्यवेक्षण में 14 अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ा।

इन टीमों ने उन विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की जो वैध वीजा के बिना भारत में ज्यादा समय से रुके हुए हैं या अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं और द्वारका जिले के इलाके में रह रहे हैं या घूम रहे हैं। इन्हें भारत में वैध वीज़ा के बिना अधिक समय तक रुकते हुए पाया गया। इन्हें FRRO (Foreigners Regional Registration Office) के सामने पेश किया गया, जिसने इनके निर्वासन (Deportation) का आदेश दिया। तदनुसार, इन्हें डिटेंशन सेंटर (Detention Centre) भेज दिया गया।