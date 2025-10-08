दिल्ली में अवैध तरीके से रहे थे 14 विदेशी नागरिक, पुलिस ने भेजा डिटेंशन सेंटर

पकड़े गए 14 विदेशी नागरिकों में नाइजीरिया के 11, आइवरी कोस्ट के 02 और बांग्लादेश का 01 नागरिक शामिल हैं। द्वारका जिले की ऑपरेशन यूनिट्स और थाना स्टाफ लगातार ऐसे विदेशी नागरिकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं।

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। ये नागरिक नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और बांग्लादेश के बताए गए हैं। द्वारका जिले की पुलिस ने सितंबर 2025 के महीने में इनपर कार्रवाई की थी। निर्वासन के लिए भेजे गए ये 14 विदेशी नागरिक द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल (09), पीएस मोहन गार्डन (02), AATS (01), पीएस द्वारका सेक्टर 23 (01) और पीएस डाबरी (01) यूनिट्स ने पकड़ा था।

द्वारका जिले की ऑपरेशन यूनिट्स और थाना स्टाफ लगातार ऐसे विदेशी नागरिकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं जो इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं या घूम रहे हैं। सितंबर के महीने में, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई जारी रखते हुए, द्वारका जिले की विभिन्न टीमों ने DCP/द्वारका जिला के समग्र पर्यवेक्षण में 14 अवैध विदेशी नागरिकों को पकड़ा।