Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पुलिस को देखकर भागने लगा शेर खान…, जब्त हुई 6 करोड़ की हेरोइन; हिरासत में उगले राज

Feb 25, 2026 04:51 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से 1.022 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। ये ड्रग एनडीपीएस कानून के तहत कॉमर्सियल क्वांटिटी की श्रेणी में आती है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान उर्फ शेर खान (23) के रूप में हुई है, जो पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके का निवासी है।

पुलिस को देखकर भागने लगा शेर खान…, जब्त हुई 6 करोड़ की हेरोइन; हिरासत में उगले राज

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त कर 1 संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से 1.022 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। ये ड्रग एनडीपीएस कानून के तहत कॉमर्सियल क्वांटिटी की श्रेणी में आती है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान उर्फ शेर खान (23) के रूप में हुई है, जो पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके का निवासी है।

आरोपी के पिता पर भी दर्ज केस, भाई हिरासत में

पुलिस का दावा है कि आरोपी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसके सदस्यों पर पहले भी नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप लगते रहे हैं। उसकी मां पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल उसे दिल्ली से बाहरी किया गया है। पिता पर भी पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है, जबकि बड़ा भाई इसी तरह के मामले में न्यायिक हिरासत में है।

ये भी पढ़ें:आपकी दो कौड़ी की औकात नहीं…, भाजपा सांसद साक्षी महाराज पर भड़के यति नरसिंहानंद
ये भी पढ़ें:झारखंड में हादसे की शिकार एयर एंबुलेंस में नहीं था ब्लैक बॉक्स, चूक है या कुछ और
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मां और 3 नाबालिग बेटियों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पिता पर शक

पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा

पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी को शाम करीब 3:50 बजे दिलशाद गार्डन इलाके में गश्त के दौरान एक स्कूटर सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। शक के आधार पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर स्कूटर के हैंडल से लटक रहे भारी पॉलिथीन बैग में दो पैकेट बरामद हुए, जिनमें भूरा और क्रीम रंग का पाउडर था। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर पदार्थ हेरोइन पाया गया। एक पैकेट का वजन 282 ग्राम और दूसरे का 740 ग्राम निकला।

स्कूटर, ड्रग, सोना… क्या कुछ बरामद हुआ

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह इसे दिल्ली के रघुवीर नगर स्थित एक सप्लायर से लेकर आया था और इसे गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक रिसीवर तक पहुंचाने जा रहा था। पुलिस ने मादक पदार्थ, स्कूटर और आरोपी के पास से बरामद मोबाइल फोन व करीब पांच ग्राम की सोने की चेन को भी जब्त कर लिया है, जिसे अपराध से अर्जित संपत्ति माना जा रहा है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस गाजियाबाद पुलिस के साथ समन्वय कर सप्लायर और रिसीवर की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।