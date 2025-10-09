दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ खोला मोर्चा, 369 Kg आतिशबाजी जब्त, 4 को धर दबोचा

इसमे से मध्य जिला पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में 177.1 किलो पटाखा के साथ 3 लोगों को पकड़ा है्र जबकि क्राइम ब्रांच ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 192 किलो पटाखा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 369.1 किलाग्राम अवैध पटाखा जब्त किया है, जबकि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमे से मध्य जिला पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में 177.1 किलो पटाखा के साथ 3 लोगों को पकड़ा है्र जबकि क्राइम ब्रांच ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 192 किलो पटाखा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मध्य जिला पुलिस की टीम ने 177.1 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखा के तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तीन वाहन जब्त किए गए। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कमला मार्केट के पास जाल बिछाया और रतनदीप, तुषार और साहिल नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो अपने-अपने वाहनों में अवैध पटाखे लेकर जा रहे थे। इसके बाद तीनों के खिलाफ इस संबंध में धारा 223(बी) बीएनएस और 9(बी) विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। तीनों रोहिणी के रहने वाले हैं।