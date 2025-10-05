delhi police seized over 1700 kg of banned firecrackers in multiple operations दिल्ली में आतिशबाजी के खिलाफ मुहिम; पुलिस ने जब्त किए 1,700 किलो से अधिक पटाखे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police seized over 1700 kg of banned firecrackers in multiple operations

दिल्ली में आतिशबाजी के खिलाफ मुहिम; पुलिस ने जब्त किए 1,700 किलो से अधिक पटाखे

दिल्ली पुलिस ने आतिशबाजी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस महीने दिवाली से पहले कई इलाकों में छापेमारी करते हुए 1,700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं और सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 04:29 PM
दिल्ली पुलिस ने इस महीने दिवाली से पहले पटाखों की जब्ती को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कई अभियानों में 1,700 किलोग्राम से ज्यादा पटाखे जब्त किए हैं। इन कार्रवाइयों में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने द्वारका, रोहिणी, उत्तम नगर, शास्त्री नगर, मुकुंदपुर और शाहदरा में ऐक्शन लिए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीमों ने दिवाली से पहले अंजाम दिए गए अलग-अलग छापों में छह लोगों को गिरफ्तार किया और 1,645 किलोग्राम पटाखे जब्त किए। पुलिस ने एक पिकअप भी जब्त की। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली में एक बड़ी कार्रवाई में एक किराना दुकान से 106 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। इसके साथ अवैध पटाखों की मात्रा बढ़कर 1,751 किलोग्राम हो गई।

उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने मंडोली रोड से 106 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आरोपी से पूछताछ कर इसके नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, चार अक्टूबर की शाम करीब 5:50 बजे पेट्रोलिंग के दौरान हेडकंस्टेबल आनंद और अश्वनी को गुप्त सूचना मिली कि मंडोली रोड के बी-ब्लॉक इलाके में एक व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखों को रखकर बेच कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मुख्य मंडोली रोड स्थित एक किराना दुकान पर छापेमारी की।

दिल्ली पुलिस की तलाशी में मौके से कुल 106 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए। आरोपी की पहचान मंडोली रोड निवासी दुकानदार के रूप में हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिवाली पूर्व अवैध पटाखों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है।

