दिल्ली पुलिस ने जब्त की 4 करोड़ की हेरोइन, पति-पत्नी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार

दिल्ली में रविवार को दो महिलाओं समेत तीन लोगों को 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बाहरी उत्तरी ज़िला पुलिस ने 29 अगस्त को दो चरणों में अभियान चलाया था। इस अभियान में लगभग एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ये मादक पदार्थ दो अलग-अलग जगह पर की गई छापामारी में बरामद हुई है, जिसके लिंक जुड़े हुए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहाँगीरपुरी में रहने वाली 23 साल की अफ़साना को भलस्वा डेयरी इलाके में गिरफ्तार किया गया था। वह पहली आरोपी थी। उसके पास से लगभग 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद पूछताछ हुई तो एक एक कर कड़ी खुलने लगीं। पूछताछ के दौरान, उसने अपने माल सप्लाई करने वाले की पहचान बताई।

अफ़साना की बताई गई जगहों पर तुरंत छापामारी की गई। पुलिस ने छापेमारी की तो नरेंद्र (37) और उसकी पत्नी ज्योति (35) को बुराड़ी से गिरफ्तार किया। नरेंद्र को बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के पास से पकड़ा गया, जबकि ज्योति को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बुराड़ी स्थित उनके फ्लैट की तलाशी ली गई तो और भी हेरोईन बरामद की गई। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में 712 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसे ज्योति और उसके पति नरेंद्र ने घर में छिपाकर रखा हुआ था।