Delhi Police seized heroin worth Rs 4 crore, arrested 3 people including husband and wife दिल्ली पुलिस ने जब्त की 4 करोड़ की हेरोइन, पति-पत्नी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार
Delhi Police seized heroin worth Rs 4 crore, arrested 3 people including husband and wife

दिल्ली पुलिस ने जब्त की 4 करोड़ की हेरोइन, पति-पत्नी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार

बाहरी उत्तरी ज़िला पुलिस ने 29 अगस्त को दो चरणों में अभियान चलाया था। इस अभियान में लगभग एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ये मादक पदार्थ दो अलग-अलग जगह पर की गई छापामारी में बरामद हुई है, जिसके लिंक जुड़े हुए थे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 01:02 PM
दिल्ली पुलिस ने जब्त की 4 करोड़ की हेरोइन, पति-पत्नी समेत 3 को किया गया गिरफ्तार

दिल्ली में रविवार को दो महिलाओं समेत तीन लोगों को 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बाहरी उत्तरी ज़िला पुलिस ने 29 अगस्त को दो चरणों में अभियान चलाया था। इस अभियान में लगभग एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ये मादक पदार्थ दो अलग-अलग जगह पर की गई छापामारी में बरामद हुई है, जिसके लिंक जुड़े हुए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहाँगीरपुरी में रहने वाली 23 साल की अफ़साना को भलस्वा डेयरी इलाके में गिरफ्तार किया गया था। वह पहली आरोपी थी। उसके पास से लगभग 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद पूछताछ हुई तो एक एक कर कड़ी खुलने लगीं। पूछताछ के दौरान, उसने अपने माल सप्लाई करने वाले की पहचान बताई।

अफ़साना की बताई गई जगहों पर तुरंत छापामारी की गई। पुलिस ने छापेमारी की तो नरेंद्र (37) और उसकी पत्नी ज्योति (35) को बुराड़ी से गिरफ्तार किया। नरेंद्र को बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के पास से पकड़ा गया, जबकि ज्योति को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बुराड़ी स्थित उनके फ्लैट की तलाशी ली गई तो और भी हेरोईन बरामद की गई। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी में 712 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसे ज्योति और उसके पति नरेंद्र ने घर में छिपाकर रखा हुआ था।

पुलिस के अनुसार, ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थ की इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कीमत है। पुलिस ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए तीनों लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि नशीले पदार्थ के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।