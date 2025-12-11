Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police seized 500 and 1000 notes of demonetised currency in wazirpur area
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुराने 500 और 1,000 के नोटों से भरे कई बैग किए जब्त

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुराने 500 और 1,000 के नोटों से भरे कई बैग किए जब्त

संक्षेप:

दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस की छापेमारी में पुराने नोटों का जखीरा मिला है। रेड के दौरान करोड़ों रुपये की पुरानी करेंसी जब्त की गई है। रेड में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग बरामद हुए हैं।

Dec 11, 2025 12:58 am ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के वजीरपुर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने एक छापेमारी में पुराने नोटों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि रेड के दौरान करोड़ों रुपये की पुरानी करेंसी जब्त की गई है। पुलिस ने यह छापेमारी अवैध कैश की आवाजाही के बारे में मिली खुफिया इनपुट के आधार पर की थी। दिल्ली पुलिस ने रेड में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग बरामद किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुलिस को उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक ठिकाने से अवैध कैश की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने टर्गेट पर छापा मारा। इस छापेमारी में पुरानी नोटों का जखीरा मिला। रेड में करोड़ों रुपये के 500 और 1,000 रुपये के नोट मिले। ये पुराने नोट कई बैग में भरे थे। इन नोट को नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था।

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि करेंसी से भरे बैग के साथ पाए गए। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसको कहां ले जाया जाना था। इस बारे में छानबीन की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि हम कैश के सोर्स और इस नेटवर्क में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।