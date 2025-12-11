दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुराने 500 और 1,000 के नोटों से भरे कई बैग किए जब्त
दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस की छापेमारी में पुराने नोटों का जखीरा मिला है। रेड के दौरान करोड़ों रुपये की पुरानी करेंसी जब्त की गई है। रेड में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग बरामद हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के वजीरपुर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने एक छापेमारी में पुराने नोटों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि रेड के दौरान करोड़ों रुपये की पुरानी करेंसी जब्त की गई है। पुलिस ने यह छापेमारी अवैध कैश की आवाजाही के बारे में मिली खुफिया इनपुट के आधार पर की थी। दिल्ली पुलिस ने रेड में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग बरामद किए।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पुलिस को उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक ठिकाने से अवैध कैश की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने टर्गेट पर छापा मारा। इस छापेमारी में पुरानी नोटों का जखीरा मिला। रेड में करोड़ों रुपये के 500 और 1,000 रुपये के नोट मिले। ये पुराने नोट कई बैग में भरे थे। इन नोट को नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था।
एक पुलिस सूत्र ने बताया कि करेंसी से भरे बैग के साथ पाए गए। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसको कहां ले जाया जाना था। इस बारे में छानबीन की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि हम कैश के सोर्स और इस नेटवर्क में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।