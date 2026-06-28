'ड्राई डे' पर 49000 लीटर शराब जब्त, दिल्ली पुलिस ने शुरू किया 'ऑपरेशन शुद्ध प्रहार'
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मोहर्रम पर 'ड्राई डे' वाले दिन 49000 लीटर शराब और 720 बीयर के कैन जब्त किए। दिल्ली पुलिस ने आबकारी से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 'ऑपरेशन शुद्ध प्रहार' शुरू किया है। पुलिस ने 405 अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
दिल्ली पुलिस ने आबकारी से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 'ऑपरेशन शुद्ध प्रहार' शुरू किया है। शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में 49000 लीटर शराब और 720 बीयर के कैन जब्त किए। ये जब्ती मुहर्रम के दिन की गई, जो कि 'ड्राई डे' (शराब की बिक्री पर रोक वाला दिन) था।
नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राहुल अलवाल ने कहा कि उन्होंने आबकारी से जुड़े सभी मामलों और शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 'ऑपरेशन शुद्ध प्रहार' शुरू किया है। डीसीपी ने बताया कि हाल ही में हुए 'ऑपरेशन कवच' के बाद आबकारी से जुड़े मामलों और शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 'ऑपरेशन शुद्ध प्रहार' शुरू किया है।
डीसीपी ने बताया कि मुहर्रम के दिन शराब की बिक्री पर रोक (ड्राई डे) थी। हमें शराब की अवैध बिक्री के बारे में कई सूचनाएं मिली थीं। इसके बाद हमारे कर्मचारियों और जिले के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने कई ऑपरेशन किए। इसके परिणामस्वरूप पांच थानें पांच मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर हमने 27200 क्वार्टर बोतलें (जिनमें 49000 लीटर शराब थी), 720 बीयर के कैन और लगभग 42000 रुपए नकद जब्त किए हैं।
डीसीपी अलवाल के अनुसार, सबसे बड़ी जब्ती सोनिया विहार से हुई। यहां पुलिस ने अकेले 16000 क्वार्टर बोतलें बरामद कीं। भजनपुरा थाना इलाके में भी एक और कार्रवाई की गई। यहां लगभग 11000 क्वार्टर बोतलें जब्त की गईं।
दिल्ली पुलिस ने इससे पहले 22 जून से 24 जून तक 'ऑपरेशन कवच 14.0' नाम से 48 घंटे का एक बड़ा एनफोर्समेंट अभियान चलाया था। इसका मकसद ड्रग सिंडिकेट और संगठित अपराध के नेटवर्क को खत्म करना था।
दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली के सभी 15 जिलों में चलाए गए इस ऑपरेशन के तहत एक साथ 4035 जगहों पर छापेमारी की गई। इसमें सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ व अवैध हथियार जब्त किए गए।
इस कार्रवाई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज 212 मामलों में 255 ड्रग्स से जुड़े अपराधियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने 237 किलोग्राम से ज्यादा गांजा, 5.1 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी का ओजी गांजा, 1.09 किलोग्राम हेरोइन और कुछ मात्रा में कोकीन, एमडीएमए और मेथम्फेटामाइन जब्त किया। इसके अलावा 23.27 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई।
नशीले पदार्थों के अलावा इस ऑपरेशन में अवैध हथियारों और अवैध शराब के कारोबार को भी निशाना बनाया गया। आर्म्स एक्ट के तहत 315 मामलों में कुल 329 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 405 अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया और अवैध शराब की 53448 क्वार्टर बोतलें जब्त कीं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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