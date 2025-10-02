Delhi Police seize 1,600 kg of adulterated ghee in Delhi ahead of festive season, 6 held त्योहारी सीजन में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली घी की 3 फैक्ट्रियों का खुलासा; इतना माल बरामद, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Police seize 1,600 kg of adulterated ghee in Delhi ahead of festive season, 6 held

त्योहारी सीजन में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली घी की 3 फैक्ट्रियों का खुलासा; इतना माल बरामद

पुलिस ने यह कार्रवाई शिव विहार, करावल नगर और मुस्तफाबाद इलाके में हुई। इस दौरान वहां से सफीक (30), यूसुफ मलिक (50), उसके बेटे महबूब (22), शाकिर, शाहरुख और जमालुद्दीन (40) को गिरफ्तार किया गया।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 06:44 PM
share Share
Follow Us on
त्योहारी सीजन में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली घी की 3 फैक्ट्रियों का खुलासा; इतना माल बरामद

त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में नकली घी और नकली मावा जैसे खाद्य पदार्थ खपाने वाले गिरोह भी सक्रिय हो चुके हैं। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चल रही नकली शुद्ध घी की तीन अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारकर वहां से 1600 किलोग्राम नकली घी जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने इस काम में लगे छह आरोपियों को भी धर दबोचा। आरोपी सस्ते वनस्पति घी और रिफाइंड तेल की मदद से नकली घी बनाते थे।

इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी (क्राइम) विक्रम सिंह ने बताया कि दशहरा और दीवाली पर्व के दौरान बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर मिलावटी घी खपाने से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की कई टीमों ने लगातार छापेमारी की। इस दौरान तीन जगहों से 1,625 किलो मिलावटी घी से भरे कुल 105 टिन के डिब्बे, रसायन, दवाइयां, चूल्हे, गैस सिलेंडर और अन्य निर्माण उपकरण ज़ब्त किए गए।

आगे उन्होंने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई शिव विहार, करावल नगर और मुस्तफाबाद इलाके में हुई। इस दौरान वहां से सफीक (30), यूसुफ मलिक (50), उसके बेटे महबूब (22), शाकिर, शाहरुख और जमालुद्दीन (40) को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के काम करने का तरीका बताते हुए पुलिस ने कहा कि, नकली शुद्ध घी बनाने के लिए आरोपी बाजार से वनस्पति घी और सस्ता रिफाइंड तेल थोक में खरीदते थे। फिर इन्हें गर्म करके इनमें असुरक्षित केमिकल से बने कृत्रिम स्वाद और रंग मिलाया जाता था ताकि मिश्रण को शुद्ध देसी घी जैसी बनावट और स्वाद दिया जा सके। फिर इसके बाद तैयार नकली शुद्ध घी को विभिन्न लोकप्रिय ब्रांडों के नाम वाले टिन में पैक करने के बाद त्योहारों के मौसम में उन्हें बाजार में सस्ते दामों पर खपा दिया जाता था। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 'एक टिन नकली शुद्ध घी बनाने में आरोपियों को लगभग 1,300 से 1,400 रुपए का खर्च आता था, और वे इसे बाजार में 3,500 से 4,000 रुपए में खपाते थे।'

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से सफीक को करावल नगर में 520 किलो नकली घी के साथ एक कारखाना चलाते हुए पकड़ा गया। एक अन्य छापेमारी में मलिक और उसके बेटे समेत चार आरोपियों को शिव विहार से 440 किलो नकली घी के साथ गिरफ्तार किया गया। मुस्तफाबाद में जमालुद्दीन को 665 किलो मिलावटी घी के साथ गिरफ्तार किया गया।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस काम में शामिल व्यापक सप्लाई चेन का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि इनमें से कुछ आदतन अपराधी हैं जिन पर पहले भी इसी तरह के अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जा चुका है।

लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई त्योहारी सीजन के देखते हुए की। बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार मिलावटी घी खाने से कैंसर जैसा रोग भी हो सकता है।