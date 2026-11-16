लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों की कुंडली खंगालेगी दिल्ली पुलिस, मांगी लिस्ट
दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों की कुंडली खंगालेगी। दिल्ली पुलिस ने गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन को लेटर लिखकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों का विवरण मांगा है।
दिल्ली पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों की कुंडली खंगालने की योजना बना रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात की साबरमती जेल प्रशासन को लेटर लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों की डिटेल मांगी है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या ये मुलाकाती लॉरेंस बिश्नोई और जेल के बाहर उसके साथियों के बीच संदेशवाहक का काम कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब बिश्नोई गैंग के नाम से लगातार फिरौती की धमकियां दिए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
साबरमती सेंट्रल जेल से मांगी डिटेल
अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी ओर से गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन को लेटर लिखा गया है। दिल्ली पुलिस ने साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वालों की डिटेल मांगी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जेल के बाहर एक्टिव गुर्गों के साथ लॉरेंस बिश्नोई के संबंधों का पता लगाया जा सके।
मुलाकातियों की कुंडली खंगालेगी दिल्ली पुलिस
अधिकारी ने बताया कि साबरमती सेंट्रल जेल प्रशासन से उन सभी लोगों का विवरण मांगा गया है जो जेल में लॉरेंस बिश्नोई से मिल चुके हैं या उससे मिलना चाहते हैं ताकि उनके बैकग्राउंड और संपर्कों की जांच की जा सके। साबरमती जेल प्रशासन से डिटेल मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें इन लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगी। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के प्रोफाइल और उसके करीबी सहयोगियों के साथ उनके संपर्कों की जांच की जाएगी।
रंगदारी की धमकियां मिलने की शिकायतें मिलीं
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी की धमकियां मिलने की शिकायतें मिली हैं। हाल ही में दिल्ली के निहाल विहार के एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।
धमकियों में लॉरेंस गैंग का नाम
यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए एक इंटरनेशनल फोन नंबर से भेजी गई थी। गौरतलब है कि मुंबई में भी बॉलीवुड कलाकारों को मिली धमकियों में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया है। हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी भरे ऑडियो मैसेज मिले था। इनमें उनसे पैसों की मांग की गई थी। सनद रहे बीते अक्टूबर महीने में मुंबई के जुहू इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर दी थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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