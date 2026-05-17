VIP मूवमेंट में कम तैनात होंगी गाड़ियां; पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली पुलिस का फैसला

VIP मूवमेंट में कम तैनात होंगी गाड़ियां; पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली पुलिस का फैसला
दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्यूल बचाने की अपील के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से कई आदेश जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की फ्यूल बचाने की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की ओर से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें गैर-जरूरी सरकारी खर्च और फ्यूल की खपत कम करने के लिए 13 उपाय बताए गए हैं। इसके तहत पुलिसकर्मियों को गाड़ियों की पूलिंग करने, रोजमर्रा की बैठकें वर्चुअल तरीके से करने और VIP काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम करने को कहा गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (GAB) ने निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसमें 13 उपाय शामिल किए गए हैं। इन उपायों का मकसद गैर-जरूरी वाहनों की आवाजाही कम करना, बिजली बचाना और फोर्स के सभी जिलों और खास यूनिट्स में सरकारी संसाधनों का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित करना शामिल है। उक्त 13 उपाय वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, GAB) आलाप पटेल की ओर से जारी मेमोरेंडम में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा टीमों को एक और बड़ा निर्देश मिला है कि वे VIP और VVIP के काफिलों में गाड़ियों की संख्या को थोड़ा कम करें। VIP और VVIP के काफिलों में केवल उतनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल हो जितने की जरूरत हो।
मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि जिन दफ्तरों में मेट्रो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वहां रोजाना आवाजाही के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खासकर पुलिस मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों को इसका पालन करना होगा। सर्कुलर में पुलिस स्टेशनों और यूनिट्स में डाक मोटरसाइकिलों एवं अन्य दोपहिया वाहनों की पूलिंग का निर्देश दिया गया है।
जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो एक ही पुलिस स्टेशन सब-डिवीजन या यूनिट से एक ही जगह पर जा रहे हैं निर्देश दिया गया है कि वे जहां तक हो सके एक साथ मिलकर एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि रोजाना की बैठकें और तालमेल से जुड़ी कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएं। आदेश में सभी सरकारी गाड़ियों की अच्छी देखभाल और तेल बचाने वाले मेंटेनेंस पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
दिल्ली पुलिस की यूनिटों को कहा गया है कि वे समय पर गाड़ियों की सर्विसिंग करवाएं, टायरों में हवा का प्रेशर सही रखें, इंजन की ट्यूनिंग ठीक रखें, खराब हो चुके पार्ट्स को बदलें और पेट्रोल-डीजल के सिस्टम को समय-समय पर चेक करते रहें। इतना ही नहीं अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जिन गाड़ियों की सर्विसिंग का समय हो गया है, उन्हें अधिक ना दौड़ाया जाए। गाड़ियों को मेंटेन करके तेल की फालतू बर्बादी को रोकने को कहा गया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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