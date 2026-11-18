CEC के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे रील बनाने वाले भी क्या पत्रकार? SC में दिल्ली पुलिस की दलील
विरोध प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर थे, जो कैमरे और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब के लिए रील बना रहे थे। इस वजह से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए असली पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में कैमरा लेकर पहुंचे लोग कंटेंट क्रिएटर थे या पत्रकार? ये पता लगाने की जरूरत है। ये तर्क दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस हलफनामें में दिया है जो पत्रकार संगठनों और संघों की याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया था। इन याचिकाओं में पिछले महीने में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के गलत बर्ताव की शिकायत की गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि क्या रील बनाने वालों और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकार का दर्जा दिया जा सकता है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा देने का जो आदेश दिया था, उसका मकसद रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सुरक्षा देना नहीं था। विरोध प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर थे, जो कैमरे और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब के लिए रील बना रहे थे। इस वजह से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए असली पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था।
दिल्ली पुलिस ने बताया क्यों जरूरी है फर्क तय करना?
संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि, यह तय करना होगा कि क्या रील मेकर्स को पत्रकारों या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है ताकी प्रदर्शनों को संभालते समय पुलिसकर्मियों को आने वाली कठिनाइयों को साफ किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया कि उनका मकसद कंटेंट क्रिएटर्स को अपना काम करने से रोकना नहीं है।
'खुद को मीडियाकर्मी बताने वाले भी थे प्रदर्शन में शामिलट'
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि खुद को मीडियाकर्मी बताने वाले कुछ लोग प्रदर्शनों में हिस्सा लेते और प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते हुए दिखे। इससे साफ पता चलता है कि वे पत्रकार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल थे और वहां पत्रकार के तौर पर मौजूद नहीं थे।
पुलिस ने बताया कि वे प्रेस की भूमिका का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन गैर-कानूनी प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पत्रकार नहीं थे, बल्कि वे कैमरा और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके खुद को पत्रकार बता रहे थे, जो कि गलत था।
पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोपों को खारिज करते हुए, पुलिस ने कहा, विरोध-प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली पुलिस ने काफी संयम बरता। भीड़ को तितर बीतर करने के लिए केवल उतना ही बल प्रयोग किया गया, जितना जरूरी था। साथ ही, विरोध-प्रदर्शन स्थलों से हटाए गए लोगों को बाद में छोड़ दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें